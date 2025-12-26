Au trecut două sute de ani de când decembriștii au încercat să pună capăt conducerii absolute a țarilor. Ca și la aniversarea de 100 de ani a Revoluției Bolșevice, actualul lider de la Kremlin, Vladimir Putin, a ignorat aniversarea ca să nu lase nemulțumirea oamenilor față de războiul din Ucraina să ducă la o revoltă, scrie agenția de presă „EFE”.

Ministrul Justiției din Rusia, Konstantin Ciuicenko, a spus că lecția principală a revoluției decembriste este că statul rus nu poate fi slab și că el contează doar dacă se poate apăra.

Un grup de ofițeri, aristocrați și intelectuali a profitat de moartea țarului Alexandru I, în decembrie 1825, pentru a organiza o revoltă bazată pe idei liberale venite din Statele Unite ale Americii și Europa și pe exemple precum revolta condusă în 1820 de spaniolul Rafael del Riego. Poetul Aleksandr Odoevski scria că o mică scânteie poate aprinde flacăra libertății și că lanțurile pot fi transformate în săbii pentru a lupta împotriva țarilor.

Experții politici cred că elitele actuale știu că Putin a greșit când a început ceea ce el numește „operațiune militară specială” în Ucraina și că războiul este acum imposibil de câștigat, dar aceste elite sunt blocate și nu pot acționa.

Uniunea Sovietică îi considera pe decembriști eroi și vedea revolta lor ca primul pas spre revoluția care a înlăturat vechiul regim, însă oficialii de azi și istorici apropiați de Kremlin au o părere foarte diferită. Ciuicenko crede că rebelii de acum 200 de ani sunt asemănători cu agenții străini din zilele noastre pentru că nu doar că erau influențați de Occident, ci și folosiți ca instrumente pentru a destabiliza politica internă.

Kremlinul consideră că, deși decembriștii nu aveau legături cu elitele ruse, un rebel tipic ar fi cineva ca Aleksei Navalnîi deoarece ideile lui nu corespundeau intereselor statului rus.

Nu contează prea mult că decembriștii, susținuți de poetul Aleksandr Pușkin, încercau să pună capăt iobăgiei, să introducă o constituție, să elimine clasele sociale și să modernizeze economia și tehnologia Rusiei. Revolta lor ar fi putut schimba istoria țării, dar reprimarea ei a făcut Rusia și mai izolată, a radicalizat opoziția și a întârziat reformele: iobăgia a fost abolita abia în 1861, prima Dumă a apărut în 1905, iar conducerea absolută a țarilor a rezistat până în 1917.

Revolta armată a lui Evgheni Prigojin din iunie 2023 încă îi tulbură pe ruși. Prigojin a murit trei luni mai târziu, într-un accident de avion despre care susținătorii săi cred că a fost cauzat de Putin.

Ciuicenko a zis că monarhia de atunci era prea „liberală” sau „nobilă”, referindu-se la faptul că doar cinci decembriști au fost spânzurați, iar restul au fost trimiși în Siberia. El a explicat că acest lucru arată slăbiciunea monarhului absolut și a regimului său politic.

Autoarea Aleksandra Prokopenko crede că elita rusă, de la funcționari importanți la oligarhi și intelectuali, și-a pierdut de mult puterea de a influența politica. Ultima încercare de reformă a venit de la Dmitri Kozak, care a propus schimbări înainte de a pleca din funcția de șef adjunct al Administrației Prezidențiale.

Putin a transformat guvernatorii în simpli administratori, a făcut înțelegeri cu oligarhii ca să câștige bani din privatizări dacă stau departe de politică și a dat Serviciului Federal de Securitate controlul asupra tuturor numirilor importante. Oricine încalcă regulile impuse de Kremlin este aspru pedepsit.

Experții politici consideră că doar câțiva oameni extrem de dedicați vor ca războiul să continue până la o victorie finală. Problema este că nimeni nu poate opri luptele pentru că elita rusă concurează pentru resurse, nu pentru putere politică.

Kremlinul înțelege că, după război, trebuie să elimine sau să marginalizeze pe cei care se opun conflictului și politicii agresive față de Occident. Din acest motiv, Putin numește constant veteranii de război, muncitorii din industria militară și familiile lor „noile elite rusești”. La recenta sa conferință de presă anuală, el a spus că nu-i este frică să lase soarta țării în mâinile lor.

Acești oameni sunt loiali statului rus, copiii lor merg la cele mai bune universități din Rusia și sunt pregătiți să apere țara împotriva oricărei amenințări, mai ales din partea unei presupuse „coloane a cincea”. Elitele ruse care nu pot schimba lucrurile din interior se bazează în continuare pe ajutor străin.

Experții politici notează că ultima speranță a acestora ar fi Donald Trump și planul său de pace pentru Ucraina.