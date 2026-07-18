Criza carburanților se adâncește în Rusia. Șoferii, nevoiți să stea la cozi în aproape toată țara

Rusia se confruntă cu o criză fără precedent a carburanților, după ce atacurile intensificate ale Ucrainei asupra depozitelor și infrastructurii petroliere au afectat aprovizionarea în majoritatea regiunilor țării. Potrivit informațiilor disponibile, peste 90% dintre regiunile rusești au raportat în ultimele săptămâni raționalizarea combustibilului sau lipsa acestuia din benzinării.

Regiunea Vologda se numără printre zonele afectate de lipsa carburanților, situație care contrastează puternic cu imaginea Rusiei, unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume, unde combustibilul a fost până acum ușor de găsit și considerabil mai ieftin decât în multe state europene, potrivit France 24.

În ultimele săptămâni, cozile la benzinării au devenit o imagine obișnuită, iar șoferii se plâng de timpul petrecut în așteptarea alimentării și de incertitudinea privind disponibilitatea combustibilului.

În multe regiuni ale Rusiei, automobilul reprezintă principalul mijloc de transport, distanțele mari făcând dificilă utilizarea altor alternative.

Conform unei analize realizate de AFP pe baza informațiilor din presă și a declarațiilor oficiale, de la începutul lunii iunie mai mult de 90% dintre regiunile Federației Ruse s-au confruntat cu penurii de combustibil sau cu măsuri de limitare a vânzărilor.

În regiunea Vologda, unele benzinării au fost închise temporar, în timp ce la cele operate de marile companii petroliere s-au format cozi lungi de autoturisme.

Pentru a limita efectele crizei, autoritățile de la Moscova au decis inițial suspendarea exporturilor pentru anumite tipuri de benzină și combustibil pentru aviație.

Ulterior, măsura a fost extinsă și la motorină, iar în mai multe regiuni au fost introduse restricții privind cantitatea de combustibil care poate fi cumpărată.

Potrivit AFP, aceste măsuri au început să producă unele efecte în Moscova și în alte regiuni, unde cozile la benzinării s-au redus în ultimele zile.

Și în Vologda, unii șoferi spun că tot mai multe stații și-au reluat activitatea, iar aprovizionarea cu combustibil a devenit mai frecventă.

Kremlinul a susținut că situația nu este una critică, iar președintele Vladimir Putin a acuzat Ucraina că încearcă să provoace panică și să divizeze societatea rusă.

În schimb, un raport publicat la începutul lunii iulie de compania americană de analiză Energy Intelligence arată că aproape jumătate din capacitatea de rafinare a Rusiei, estimată la 6,6 milioane de barili pe zi, a fost scoasă din funcțiune începând cu sfârșitul lunii februarie, pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice.

Potrivit analizei, aceste lovituri au afectat semnificativ sectorul petrolier rus și au contribuit la apariția problemelor de aprovizionare cu carburanți în numeroase regiuni ale țării.