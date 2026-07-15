Preț carburanți 15 iulie 2026. Anunț pentru șoferii din România. Cât costă benzina și motorina astăzi

Piața carburanților începe ziua de miercuri, 15 iulie 2026, fără modificări majore pentru majoritatea șoferilor. Prețurile benzinei și motorinei se mențin, în linii mari, la nivelurile din ultimele zile, atât în București, cât și în principalele orașe din România. Există însă și o excepție: una dintre marile rețele de benzinării a operat o nouă ajustare a tarifelor.

Rompetrol a majorat cu 3 bani pe litru prețurile practicate atât pentru benzina standard, cât și pentru motorină. Creșterea nu a schimbat însă cele mai mici tarife disponibile în Capitală, unde benzina poate fi găsită în continuare de la 8,59 lei pe litru, iar motorina de la 9,34 lei pe litru, conform datelor centralizate de peco-online.ro.

Diferențele dintre stații rămân importante, mai ales în cazul unui plin. Chiar și în cadrul aceleiași rețele, prețul poate varia în funcție de cartier, amplasarea benzinăriei și momentul în care tarifele au fost actualizate.

Șoferii din București care caută cel mai mic preț pentru benzina standard pot alimenta miercuri cu 8,59 lei pe litru. Tariful, care nu s-a modificat din weekend, este practicat de Socar.

Prețurile din stațiile aceleiași rețele nu sunt însă identice în întreaga Capitală. În funcție de zona în care se află benzinăria, un litru de benzină standard poate ajunge la 8,64 lei.

Petrom continuă să vândă benzina standard cu 8,62 lei pe litru. Este unul dintre cele mai stabile prețuri din această perioadă, nivelul fiind menținut încă din 26 iunie. Practic, șoferii care alimentează din aceste stații nu au observat o modificare a tarifului de aproape trei săptămâni.

La Lukoil, prețul de referință este miercuri de 8,63 lei pe litru, fără schimbări față de nivelul stabilit duminică.

Benzina standard din stațiile MOL costă de la 8,66 lei pe litru. În anumite zone ale Bucureștiului, prețul urcă până la 8,68 lei pe litru. Tarifele de bază ale rețelei sunt constante de la sfârșitul săptămânii trecute.

Principala modificare a zilei vine din partea Rompetrol. Rețeaua a crescut prețul benzinei standard de la 8,64 lei la 8,67 lei pe litru. Este vorba despre o majorare de 0,03 lei pentru fiecare litru alimentat.

Anterior, tariful de 8,64 lei fusese menținut timp de mai multe zile. În unele benzinării Rompetrol din București, benzina standard poate costa 8,68 lei pe litru.

La OMV, prețul ajunge tot la 8,68 lei pe litru, nivel păstrat de vineri.

Privită la nivelul marilor orașe, situația arată că București, Cluj-Napoca și Timișoara au miercuri același preț minim pentru benzina standard: 8,59 lei pe litru.

În Constanța, cel mai mic tarif identificat este de 8,62 lei pe litru, fără modificări față de ziua precedentă. Și în Iași, benzina standard poate fi cumpărată de la 8,62 lei pe litru, preț menținut din weekend.

Pentru șoferii care conduc mașini diesel, costul alimentării rămâne semnificativ mai mare decât în cazul benzinei. Cea mai ieftină motorină standard din București este vândută miercuri cu 9,34 lei pe litru.

Prețul minim este disponibil la Socar și nu s-a modificat de sâmbătă. Totuși, în funcție de amplasarea stației, aceeași rețea poate practica tarife de până la 9,44 lei pe litru. Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț ajunge astfel la 10 bani pentru fiecare litru.

Petrom comercializează motorina standard cu 9,39 lei pe litru. Tariful este stabil de vineri.

La MOL, prețul pornește de la 9,43 lei pe litru, la fel ca în ziua precedentă. Există însă stații unde motorina ajunge la 9,46 lei pe litru.

Rompetrol a modificat miercuri și prețul motorinei standard. Litrul costă 9,44 lei, după ce anterior carburantul era comercializat cu 9,41 lei.

Majorarea este de 3 bani pe litru, similară celei aplicate în cazul benzinei. În anumite stații ale rețelei, motorina poate ajunge la 9,45 lei pe litru.

OMV menține un tarif de 9,45 lei pe litru pentru motorina standard. Prețul este neschimbat de joia trecută.

Același nivel, de 9,45 lei pe litru, este întâlnit și la Lukoil, unde tariful nu a mai fost modificat din weekend.

Diferențele dintre marile orașe sunt relativ reduse. Bucureștiul are cel mai mic preț dintre centrele urbane analizate, respectiv 9,34 lei pe litru.

În Timișoara, motorina standard poate fi găsită de la 9,36 lei pe litru. În Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai mic tarif este de 9,39 lei pe litru. Toate aceste prețuri minime sunt stabile de sâmbătă.

În afara marilor orașe, șoferii pot găsi tarife ușor mai mici. Cel mai redus preț identificat la nivel național pentru benzina standard este miercuri de 8,58 lei pe litru.

Carburantul la acest preț este disponibil la stația PartenerRompetrol din Arad, situată pe strada Zimbrului nr. 101B. Tariful nu s-a modificat din weekend.

În cazul motorinei, diferența față de prețurile din București și din celelalte orașe mari este mai vizibilă. Cel mai mic tarif raportat la nivel național ajunge la 9,14 lei pe litru, într-o stație Gazprom. Și acest preț este constant de sâmbătă.

Pentru un rezervor de 50 de litri, diferența dintre un preț de 9,14 lei și unul de 9,46 lei pe litru înseamnă 16 lei la o singură alimentare. În cazul șoferilor care parcurg distanțe mari sau al firmelor cu mai multe autovehicule, variațiile de tarif pot genera costuri suplimentare importante.

Evoluția de la pompă vine într-un context în care carburanții s-au scumpit puternic în Europa. Datele publicate de Eurostat indică o creștere de 20,7% a prețurilor combustibililor și lubrifianților utilizați pentru transportul personal în Uniunea Europeană, în luna mai 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025.

România s-a remarcat printr-o evoluție diferită față de restul statelor membre în cazul motorinei. Potrivit datelor europene, țara noastră a fost singurul stat din UE unde prețul motorinei a crescut în luna mai față de aprilie.

Presiunile asupra prețurilor au fost vizibile și în lunile anterioare. În martie 2026, carburanții înregistrau deja o creștere importantă comparativ cu perioada similară din anul precedent, România ocupând locul al doilea în Uniunea Europeană în clasamentul scumpirilor.

În acest context, stabilitatea tarifelor din ultimele zile nu înseamnă automat și carburanți ieftini. Benzina se menține în jurul pragului de 8,60 lei pe litru, în timp ce motorina a trecut consistent de 9 lei pe litru în toate marile orașe analizate.

Prețurile afișate de benzinării au caracter orientativ și pot fi modificate pe parcursul zilei. Tarifele diferă de la o stație la alta, inclusiv în cadrul aceleiași rețele, astfel că șoferii ar trebui să verifice costul carburantului înainte de alimentare.