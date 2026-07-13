Prețuri carburanți luni, 13 iulie. Cât costă cea mai ieftină benzină și motorină la început de săptămână
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Carburanți, benzină, motorină
Prețuri carburanți luni, 13 iulie. Platforma Peco Online a publicat cele mai recente date privind prețurile carburanților din România, valabile pentru luni, 13 iulie 2026. Potrivit informațiilor disponibile, cea mai ieftină benzină din țară poate fi cumpărată la prețul de 8,58 lei pe litru. Acest preț este afișat la o stație Partener Rompetrol din municipiul Arad, situată pe Strada Zimbrului nr. 101B.
Prețuri carburanți luni, 13 iulie. Cât costă cea mai ieftină benzină și motorină la început de săptămână
În ceea ce privește motorina, datele publicate de Peco Online arată că cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei pe litru. Acesta este afișat la o stație Gazprom.
Platforma a publicat și situația celor mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL din principalele cinci orașe ale României, clasificate după numărul de locuitori.
În București, cea mai ieftină benzină costă 8,59 lei pe litru, în timp ce motorina poate fi cumpărată cu 9,34 lei pe litru. GPL-ul are un preț minim de 4,52 lei pe litru.
În Cluj-Napoca, benzina este disponibilă de la 8,59 lei pe litru, motorina de la 9,39 lei pe litru, iar GPL-ul de la 4,49 lei pe litru.
În Timișoara, benzina poate fi alimentată cu 8,59 lei pe litru. Motorina are un preț minim de 9,36 lei pe litru, iar GPL-ul costă cel puțin 4,56 lei pe litru.
În Iași, cel mai mic preț pentru benzină este de 8,62 lei pe litru. Motorina este disponibilă de la 9,39 lei pe litru, iar GPL-ul poate fi cumpărat cu 4,56 lei pe litru.
În Constanța, benzina are un preț minim de 8,59 lei pe litru, motorina costă de la 9,39 lei pe litru, iar GPL-ul este disponibil la prețul de 4,54 lei pe litru.
|Oraș
|Benzină (lei/l)
|Motorină (lei/l)
|GPL (lei/l)
|București
|8,59
|9,34
|4,52
|Cluj-Napoca
|8,59
|9,39
|4,49
|Timișoara
|8,59
|9,36
|4,56
|Iași
|8,62
|9,39
|4,56
|Constanța
|8,59
|9,39
|4,54
În această perioadă, România ocupă locul 13 în Uniunea Europeană în clasamentul statelor cu cea mai ieftină benzină. Înaintea țării noastre se află Suedia, Malta, Bulgaria, Cipru, Spania, Slovenia, Polonia, Croația, Cehia, Estonia, Luxemburg și Ungaria.
În ceea ce privește motorina, România se situează pe locul 20 în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cele mai mici prețuri la acest tip de carburant. În clasament se află înaintea României Malta, Cehia, Suedia, Bulgaria, Slovacia, Spania, Cipru, Estonia, Polonia, Luxemburg, Slovenia, Letonia, Croația, Ungaria, Irlanda, Austria, Lituania, Grecia și Portugalia.
Față de luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a înregistrat o scădere de 5,6%
Valorile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, localitate și momentul actualizării. De aceea, este recomandat ca șoferii să verifice prețurile înainte de alimentare, în special în perioadele în care tarifele la carburanți se modifică frecvent.
Față de luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a înregistrat o scădere de 5,6%. Astfel, alimentarea unui rezervor de 50 de litri costă în prezent cu aproximativ 25,5 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.
În schimb, la motorină, prețul mediu pe litru a crescut cu 2,1% comparativ cu luna precedentă. În consecință, umplerea unui rezervor de 50 de litri este acum cu aproximativ 9,5 lei mai scumpă decât în urmă cu 30 de zile.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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