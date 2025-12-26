NATO avertizează că situația de securitate globală este mai fragilă ca oricând după al Doilea Război Mondial. Într-un interviu pentru presa germană, Mark Rutte a explicat că o eventuală acțiune militară a China împotriva Taiwan ar putea avea consecințe indirecte, dar serioase, pentru Europa.

Rutte a arătat că Beijingul și Rusia au o relație strategică tot mai strânsă. În acest context, el a spus că un conflict în Asia ar putea încuraja Moscova să creeze presiune suplimentară asupra Europei, pentru a distrage atenția aliaților occidentali.

„Vedem legătura globală dintre China și Rusia. China privește către Taiwan. Și sunt convins că, dacă Beijingul va acționa militar acolo, își va împinge partenerul mai mic, Rusia lui Putin, să ne țină ocupați aici, în Europa”, a afirmat Rutte.

Secretarul general al NATO a subliniat că o Rusie care ar obține un succes major în Ucraina ar deveni o amenințare mult mai serioasă decât în prezent. El a menționat că, deși luptele continuă, câștigurile teritoriale ale Moscovei în 2025 au fost limitate, în timp ce pierderile umane au fost foarte mari.

Rutte a explicat că sprijinirea Ucrainei în acest moment este o opțiune mai prudentă decât confruntarea cu o Rusie întărită în viitor. Potrivit acestuia, costurile preventive sunt mai mici decât cele care ar apărea dacă NATO ar fi nevoită să reacționeze la o Rusie extinsă și mai agresivă.

„Dacă Rusia ar prelua controlul asupra întregii Ucraine, impactul asupra NATO ar fi enorm și am fi nevoiți să cheltuim mult mai mult decât s-a convenit la summitul de la Haga”, a spus el.

În viziunea lui Rutte, securitatea Ucrainei trebuie construită pe termen lung, chiar și după un eventual armistițiu. El a vorbit despre un mecanism de descurajare în trei etape.

„Putin trebuie să înțeleagă că un nou atac ar avea consecințe devastatoare pentru el”, a spus secretarul general al NATO, prezentând un plan în trei etape.

Prima etapă presupune menținerea unei armate ucrainene puternice, capabile să își apere teritoriul și după încheierea conflictului.

A doua etapă ar implica formarea unei coaliții de state dispuse să sprijine Ucraina, cu un rol important pentru Franța și Regatul Unit, alături de Germania și alte țări europene.

A treia componentă ar reveni Statele Unite, care ar avea un rol esențial în descurajarea unui nou atac. Rutte a amintit că președintele Donald Trump și-a exprimat disponibilitatea de a se implica în acest efort.

Rutte nu consideră necesar ca Uniunea Europeană să devină complet independentă de SUA în domeniul apărării. El a spus că Washingtonul se așteaptă ca Europa să își asume mai multe responsabilități și să aloce mai multe resurse pentru apărare, dar în continuare în cadrul NATO.

„Sunt absolut convins că SUA sunt implicate total (în) NATO. Nu există nicio îndoială. A existat în schimb o mare aşteptare. Într-adevăr, noi să cheltuim mai mult, Europa să-şi asume mai multă responsabilitate”, a afirmat Rutte.

Secretarul general a amintit că, la summitul NATO de la Haga, aliații au convenit creșterea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB până în 2035. În opinia sa, acest angajament arată că parteneriatul transatlantic rămâne esențial pentru securitatea Europei și a Alianței în ansamblu.