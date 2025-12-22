Mark Rutte a fost întrebat de jurnaliștii publicației germane Bild care reprezintă principalul obstacol în calea păcii din Ucraina. Oficialul a oferit o explicație clară și directă, concentrată asupra factorului politic de la Kremlin.

Potrivit șefului NATO, poziția președintelui rus împiedică orice progres semnificativ în negocieri și determină costuri umane extrem de ridicate. Rutte a explicat că pierderile suferite de armata rusă depășesc cu mult câștigurile teritoriale:

„Motivul este Putin. El este dispus să sacrifice 1,1 milioane de oameni din propriul popor. Și anul acesta a înregistrat progrese foarte mici – câștiguri teritoriale minime, mai puțin de 1% din teritoriul ucrainean comparativ cu începutul anului. Și pentru asta, conform estimărilor noastre, până la 1,1 milioane de oameni au fost uciși sau răniți de partea rușilor. Este teribil. Dar aceasta este situația cu care ne confruntăm”, a răspuns Rutte.

Această poziție arată că NATO consideră că prelungirea conflictului nu ține de lipsa de inițiative diplomatice, ci de deciziile politice adoptate la Moscova.

În cadrul aceluiași interviu, Mark Rutte a subliniat că președintele american Donald Trump este profund implicat în încercările de pace din Ucraina. Rutte a explicat că Washingtonul joacă un rol decisiv în negocieri și că doar prin implicarea directă a SUA se poate spera la un progres semnificativ.

„El se concentrează pe încheierea acestui război. El este singurul care a reușit să-l aducă pe Putin la masa negocierilor – și singurul care îl poate forța în cele din urmă să facă pace”, a afirmat șeful NATO.

Aceste declarații evidențiază faptul că NATO consideră sprijinul american un element esențial pentru orice posibilă soluție diplomatică, în condițiile în care Rusia continuă ofensiva militară.

Rutte a abordat și temerile legate de o eventuală retragere a sprijinului american pentru Ucraina. Oficialul a respins această ipoteză, subliniind că schimbul de informații și livrările de arme continuă, iar angajamentele asumate de SUA și aliații europeni rămân ferme.

„Nu cred deloc că se va întâmpla asta. În momentul de față, schimbul de informații și livrările de arme către Ucraina continuă. La Haga, am avut această importantă realizare în politica externă din partea președintelui Trump: obiectivul de 5% pentru cheltuielile de apărare și angajamentul de a menține Ucraina puternică. Numai pentru acest an, am planificat livrări în valoare de 5 miliarde de dolari către Ucraina. (…) Așadar, situația este bună”, a spus Rutte.

Astfel, liderii NATO și SUA transmit un mesaj de continuitate și stabilitate pentru Kiev, chiar și în contextul unui conflict prelungit.

În paralel, delegațiile americane și ucrainene au raportat progrese în discuțiile purtate la Miami, în prezența reprezentanților europeni. Potrivit comunicatului oficial, întâlnirile au fost considerate productive și constructive, vizând coordonarea unei abordări comune pentru încheierea conflictului.

„În cursul ultimelor trei zile în Florida, delegaţia ucraineană a avut o serie de reuniuni productive şi constructive cu partenerii săi americani şi europeni”, se menționează în comunicatul distribuit de trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, şi de negociatorul-șef al Kievului, Rustem Umerov.

Steve Witkoff a explicat că întâlnirile au avut rolul de a armoniza pozițiile între Ucraina, SUA și aliații europeni și de a stabili pașii următori pentru cooperarea strategică.