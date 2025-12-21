Biroul lui Starmer a precizat că discuția dintre cei doi lideri a început cu o analiză a războiului din Ucraina și a continuat cu schimburi privind activitatea „Coaliției de voință”, alcătuită din țările angajate să sprijine Ucraina. Potrivit comunicatului, prim-ministrul britanic a prezentat ultimele evoluții legate de eforturile coaliției de a sprijini un acord de pace și de a garanta încetarea ostilităților într-un mod just și durabil.

„Cei doi lideri au început prin a reflecta asupra războiului din Ucraina”, a precizat biroul lui Starmer într-un comunicat referitor la discuţie, adăugând că oficialii au vorbit despre activitatea aşa-numitei „Coaliţii de voinţă”, formată din ţările care s-au angajat să sprijine Ucraina. „Primul ministru a prezentat ultimele noutăţi privind eforturile Coaliţiei de voinţă de a susţine orice acord de pace şi de a asigura încetarea justă şi durabilă a ostilităţilor.”

Negociatorii americani au purtat sâmbătă, la Miami, discuții finale cu oficialii ruși, în încercarea administrației Trump de a obține un acord între părți pentru încheierea conflictului din Ucraina. Întâlnirea a urmat dialogurilor de vineri cu reprezentanții ucraineni și europeni, vizând un plan de pace care să aducă soluții după invazia Rusiei din februarie 2022.

Totodată, Downing Street a precizat că discuțiile dintre Starmer și Trump au abordat și numirea lui Christian Turner în funcția de ambasador al Marii Britanii în SUA, înlocuindu-l pe Peter Mandelson, demis după dezvăluirea unor e-mailuri de susținere trimise lui Jeffrey Epstein.

Kremlinul a respins duminică informațiile conform cărora ar exista planuri pentru negocieri trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA, în contextul în care diplomații s-au întâlnit la Miami pentru discuții menite să încheie conflictul. Yuri Ușakov, consilierul principal al Kremlinului, a afirmat că ideea unor astfel de discuții nu a fost luată în considerare.

„În prezent, nimeni nu a discutat serios această inițiativă și, din câte știu, ea nu este în curs de pregătire”, a spus Ușakov, potrivit The Moscow Times.

Ușakov a menționat, de asemenea, că nu a primit nicio propunere revizuită din partea SUA pentru soluționarea conflictului, în urma discuțiilor anterioare dintre diplomații americani, ucraineni și europeni. Totodată, sâmbătă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Washingtonul a propus organizarea unor discuții trilaterale.

„Dacă o astfel de întâlnire ar putea avea loc acum pentru a permite schimburi de prizonieri de război sau dacă o întâlnire a consilierilor pe probleme de securitate națională ajunge la un acord privind o întâlnire a liderilor… nu mă pot opune. Am susține o astfel de propunere a SUA. Să vedem cum merg lucrurile”, a spus liderul ucrainean.

Cele mai recente negocieri directe între oficialii ucraineni și cei ruși au avut loc în iulie, la Istanbul, și au dus la schimburi semnificative de prizonieri, însă nu s-au înregistrat progrese notabile în privința încetării conflictului.

La începutul săptămânii, Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit la Berlin cu oficiali ucraineni și europeni, discuțiile vizând, potrivit unor surse, garanții de securitate asemănătoare „articolului 5” pentru Ucraina și modalități de finanțare a reconstrucției postbelice.