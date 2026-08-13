Regulă pentru românii care solicită buletin electronic. Când se predă vechiul act de identitate și până când poate fi folosit

Cetățenii care solicită eliberarea Cărții Electronice de Identitate (CEI) își păstrează buletinul actual pe toată durata procesării cererii, iar documentul poate fi folosit în continuare dacă se află în termen de valabilitate. Potrivit precizărilor autorităților, actul este predat abia în momentul în care titularul ridică noua Carte Electronică de Identitate.

Cartea Electronică de Identitate respectă standardele de securitate europene și internaționale aplicabile documentelor de călătorie și poate fi utilizată pentru deplasarea în statele membre ale Uniunii Europene și în Spațiul Schengen.

Depunerea cererii pentru eliberarea CEI nu presupune reținerea imediată a cărții de identitate prezentate la ghișeu. Dacă documentul este încă valabil, acesta rămâne în posesia titularului pe întreaga perioadă de soluționare a solicitării și poate fi utilizat în continuare pentru dovedirea identității.

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor precizează că actul de identitate aflat în posesia solicitantului este predat doar la momentul înmânării noii cărți electronice. Procedura este concepută astfel încât cetățeanul să își poată dovedi identitatea fără întrerupere până la finalizarea procesului de emitere.

Cartea Electronică de Identitate poate fi solicitată și înainte de expirarea buletinului actual. Legislația permite preschimbarea unui document aflat încă în perioada de valabilitate, indiferent dacă este vorba despre cartea de identitate model 1997, cartea de identitate provizorie sau Cartea de Identitate Simplă (CIS).

Cererea pentru eliberarea CEI poate fi depusă la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor din România, fără ca solicitantul să fie condiționat de adresa de domiciliu. Programarea se face online, prin platforma HUB a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), iar în cadrul programării este selectat locul unde vor fi prezentate documentele necesare.

În prezent, România emite noile documente de identitate, respectiv Cartea Electronică de Identitate și Cartea de Identitate Simplă, ambele având formatul unui card bancar și elemente moderne de securitate.

Pe măsură ce infrastructura tehnică este implementată la nivel național, vechiul model de carte de identitate emis începând din 1997 este retras treptat. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, cetățenii care dețin o carte de identitate model 1997 aflată încă în termen de valabilitate o pot folosi până la data expirării înscrisă pe document, dar nu mai târziu de 3 august 2031.

După această dată, documentul nu va mai putea fi utilizat nici ca act de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și în Spațiul Schengen, chiar dacă termenul de valabilitate înscris pe cartea de identitate nu a expirat.