Rusia a decis să încheie mai multe acorduri de cooperare militară cu 11 state occidentale, printre care se numără și România, marcând o schimbare notabilă în politica sa de apărare față de țările NATO.

Măsura a fost oficializată printr-un decret semnat de premierul rus Mihail Mișustin, prin care Ministerul Apărării este instruit să înceteze valul de acorduri bilaterale. Textul a fost publicat pe portalul oficial al guvernului rus pentru acte normative.

În cazul României, acordul vizat datează din martie 1994, fiind semnat de președinții Ion Iliescu și Boris Elțîn. Acesta nu reprezenta un pact de apărare, ci un cadru general de cooperare militară, specific perioadei post-comuniste, când țările fostului bloc de est căutau apropierea de NATO.

Decizia Rusiei include, de asemenea, încetarea unor acorduri similare cu Germania (1993), Polonia (1993), Norvegia (1995), Danemarca (1994), Regatul Unit (1997), Țările de Jos (1997), Croația (1998), Belgia (2001) și Republica Cehă (2002), reflectând un recul semnificativ al cooperării militare oficiale cu partenerii occidentali, notează agenția TASS.

„Se autorizează Ministerul Apărării al Federației Ruse să încheie următoarele tratate internaționale: acordul dintre Ministerul Apărării al Federației Ruse și Ministerul Apărării al Republicii Federale Germania, semnat la Moscova la 13 aprilie 1993; acordul dintre Ministerul Apărării al Federației Ruse și Ministerul Apărării Naționale al Republicii Polonia în domeniul apărării, semnat la Moscova la 7 iulie 1993; acordul dintre Ministerul Apărării al Federației Ruse și Ministerul Apărării al Regatului Norvegia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Moscova la 15 decembrie 1995,” se precizează în document.

Bulgaria, cu care Moscova păstrează relații tradiționale încă din 1992 printr-un Tratat de prietenie și cooperare, pare a fi de asemenea afectată de această politică de distanțare, conform presei bulgare.

Recent, Rusia a mai anulat acorduri similare cu Portugalia, Franța și Canada, încheiate între 1989 și 2000, pe fondul reevaluării relevanței lor strategice după prăbușirea Uniunii Sovietice.