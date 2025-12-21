Theo Rose a anunțat public că nu va mai continua în postura de jurat la „Vocea României”, decizie luată la scurt timp după finala din 19 decembrie, ediție câștigată de Alessia Pop, concurenta din echipa lui Tudor Chirilă. Anunțul artistei a venit însoțit de un mesaj amplu, în care aceasta a simțit nevoia să lămurească atât parcursul său în competiție, cât și motivele care au dus la ruperea colaborării cu emisiunea de la PRO TV.

„Anul ăsta Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia. Cu un zâmbet obosit, cu multă muncă în spate și cu sentimentul ăla că, indiferent de rezultat, drumul a fost onest”, a relatat artista.

Finala „Vocea României 2025” pare să fi avut un impact puternic asupra cântăreței, mai ales în contextul în care Alessia Pop fusese eliminată anterior chiar din echipa ei. Theo Rose a vorbit deschis despre munca intensă depusă, despre presiunea competiției și despre modul în care a evaluat evoluția fiecărui concurent, subliniind că pentru ea experiența s-a încheiat exact în punctul potrivit.

Artista a transmis un mesaj sobru și demn, arătând că, dincolo de rezultate, consideră drumul parcurs unul corect și asumat. În același timp, i-a felicitat pe Tudor Chirilă și pe Alessia Pop, folosind un ton elegant, dar care a lăsat loc interpretărilor, sugerând că muzica își găsește, uneori, propriul drum, dincolo de calcule și strategii.

„Îi felicit pe Tudor și pe Alessia. Viața are uneori un simț al umorului foarte fin, iar muzica știe să‑și găsească singură locul potrivit. Respect, oameni buni”, a precizat vedeta.

Un loc important în mesajul său l-a ocupat Eva, concurenta pe care Theo Rose a ales să o ducă în finală. Cântăreața a explicat că decizia a fost bazată pe potențialul artistic și pe evoluția acesteia sub presiune, chiar dacă alegerea a generat reacții și controverse. Theo Rose s-a declarat mândră de parcursul Evei, apreciind maturizarea ei artistică și forța interioară demonstrată în competiție.

„De Eva sunt foarte mândră, să știți! Nu pentru un loc sau o etapă, ci pentru cum a crescut sub presiune”.

De asemenea, artista i-a mulțumit lui Horia Brenciu pentru sprijinul din culise, descriindu-l ca pe un om care știe să aducă energie și echilibru exact în momentele în care oboseala își spune cuvântul.

„Mulțumesc, Horia Brenciu. Pentru energia care apare exact când bateriile sunt pe roșu, pentru umor, pentru generozitate și pentru felul în care știe să ne țină pe toți în picioare când oboseala se vede în ochi.”

Reacțiile publicului nu au întârziat să apară și au fost împărțite. Unii fani au criticat dur rezultatul finalei, vorbind despre talente nedreptățite și despre posibile influențe externe asupra votului, exprimându-și susținerea față de Theo Rose și concurenții pe care i-a promovat. Alții, însă, au fost de părere că artista a reacționat impulsiv, acuzând-o că nu ar fi gestionat bine înfrângerea și că ar fi avut o atitudine tensionată față de Tudor Chirilă.

Au existat și voci care au pus responsabilitatea direct pe deciziile luate de Theo Rose pe parcursul concursului, susținând că eliminarea Alessiei Pop a fost o greșeală care a influențat decisiv finala. Nu în ultimul rând, unii telespectatori au remarcat că nu este pentru prima dată când rezultatul finalei „Vocea României” ridică semne de întrebare, considerând că regulile competiției pot fi uneori nedrepte, dar trebuie acceptate ca atare.