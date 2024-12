Aura Şova, câștigătoarea Vocea României 2024! Publicul a ales-o pe tânăra arhitectă drept cea mai bună voce a sezonului

Vineri, 20 decembrie 2024, în marea finală a emisiunii Vocea României, Aura Șova, în vârstă de 26 de ani, din echipa lui Tudor Chirilă, a fost desemnată câștigătoarea celei de-a 12-a ediții a popularului show de talente.

Este cea de-a şaptea victorie pentru antrenorul Tudor Chirilă la Vocea României şi a patra consecutivă, Dragoș Moldovan, Iulian Nunucă și Alexandra Căpitănescu câștigând sezoanele 9, 10 și 11.

Trofeul i-a fost înmânat de celebra Lara Fabian, iar premiul de 100.000 de euro a confirmat votul masiv al publicului pentru tânăra artistă.

Artista belgiană Lara Fabian a deschis spectacolul finalei, interpretând piesa „Je t’aime”, iar la final a revenit cu melodia „Je t’ai cherché”.

Ce piese a cântat Aura vineri seară

Aura Șova a impresionat juriul și telespectatorii cu prestațiile sale memorabile. În prima parte a serii, a interpretat piesa „It’s All Coming Back to Me Now” a lui Celine Dion, arătându-și puterea vocală și emoția.

Alături de Tudor Chirilă, antrenorul său, Aura a cântat „În țara în care m-am născut”, un remake al șansonetei lui Jean Moscopol realizat de trupa Vama.

Momentul artistic alături de actorul Marius Manole, pe melodia „Vai, sărmana turturică”, a adăugat un plus de profunzime și sensibilitate serii.

Povestea unei artiste autodidacte

Aura, care este arhitect de profesie, și-a descoperit talentul vocal încă din copilărie, participând la numeroase concursuri naționale și internaționale de canto.

Cu toate că nu a urmat cursuri formale de muzică, a cântat într-o trupă de coveruri. A continuat să își dezvolte abilitățile, inclusiv cele instrumentale, stăpânind în prezent mai multe instrumente, în special cavalul.

În 2017, a câștigat concursul „Chants Sur Scene” din Baia Mare, interpretând în limba franceză.

Talentul muzical al Aurei vine din familie, fiind o combinație între vocea mamei și urechea muzicală a tatălui. Deși părinții săi sunt ingineri, au încurajat-o să-și urmeze pasiunile artistice.

Câștigătoarea Vocea României 2024 nu se oprește doar la muzică. Pe lângă cariera sa în arhitectură, Aura visează să construiască un azil modern pentru bătrâni, un proiect care îmbină pasiunea sa pentru artă și dorința de a face bine.

Clasamentul finalei

Locul I: Aura Șova (Echipa Tudor Chirilă)

Locul II: Robert Lukian (Echipa Smiley)

Locul III: Raluca Moldoveanu (Echipa Horia & Theo)

Locul IV: Narcisa Badea (Echipa Irina Rimes)

Aura Șova: Mereu mi-am dorit să pot construi un azil de bătrâni

Înainte de finala de vineri, Aura Șova a dezvăluit pentru Fanatik ce şi-ar dori să facă, dacă ar câştiga marele premiu de 100.000 de euro, lucru care ulterior s-a şi întâmplat.