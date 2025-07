Michael Madsen, starul din „Reservoir Dogs” și „Kill Bill”, a murit la 67 de ani

Actorul Michael Madsen, cunoscut pentru rolurile sale emblematice din „Reservoir Dogs”, „Kill Bill” și „Donnie Brasco”, s-a stins din viață la vârsta de 67 de ani. Potrivit autorităților din Los Angeles, Madsen a fost găsit fără suflare joi dimineață, la domiciliul său din Malibu. Departamentul șerifului a transmis că nu există suspiciuni de crimă în acest caz, moartea fiind considerată un incident tragic, dar fără implicare criminală.

Managerul său, Ron Smith, a confirmat într-un comunicat oficial că Michael Madsen a murit în urma unui stop cardiac. „În ultimii doi ani, Michael Madsen a făcut o muncă incredibilă în domeniul filmelor independente, inclusiv în lungmetrajele Resurrection Road, Concessions și Cookbook for Southern Housewives, și aștepta cu nerăbdare acest nou capitol din viața sa. Michael se pregătea, de asemenea, să lanseze o nouă carte intitulată Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems, care este în curs de editare. Michael Madsen a fost unul dintre actorii emblematici de la Hollywood și va fi regretat de mulți”, se arată în declarația semnată de Ron Smith, Susan Ferris și publicista Liz Rodriguez.

Patru decenii de carieră și peste 300 de filme

Născut în Chicago, în 1957, Michael Madsen și-a făcut debutul în cinematografie în 1983, cu un rol minor în filmul „WarGames”. Ascensiunea sa a fost rapidă, iar stilul său inconfundabil a captat atenția regizorilor de calibru. A devenit faimos odată cu rolul Mr. Blonde din „Reservoir Dogs” (1992), colaborarea cu Quentin Tarantino continuând apoi în „Kill Bill: Vol. 1 și 2”, „The Hateful Eight” și „Once Upon a Time in Hollywood”.

Filmografia lui Madsen însumează peste 300 de titluri, acoperind atât producții independente, cât și blockbustere. Alte filme notabile în care a jucat sunt „Donnie Brasco”, „Thelma & Louise”, dar și numeroase seriale de televiziune.

Dincolo de ecran, Michael Madsen și-a găsit vocea și în literatură, publicând mai multe volume de poezie, precum „Burning in Paradise” și „Expecting Rain”. Urma să lanseze, în perioada următoare, cartea „Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems”, un proiect la care lucra cu pasiune.