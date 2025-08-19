Luca Nicolescu a coprezidat marți, 19 august, dezbaterea publică organizată la sediul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, instituție care a inițiat proiectul de lege elaborat de experții Autorității de Supraveghere Financiară și transmis în primă lectură Guvernului pe 8 august.

El a explicat că această inițiativă reprezintă, în esență, „o condiționalitate” necesară pentru finalizarea procesului de aderare.

La dezbatere au participat reprezentanți ai confederațiilor sindicale și patronale, ai organizațiilor de protecție a consumatorilor, precum și ai administratorilor fondurilor de pensii private.

Adoptarea legii constituie una dintre condiționalitățile impuse României de OCDE pentru finalizarea procesului de aderare, statul român asumându-și ca termen limită sfârșitul anului 2026.

„Există o recomandare prioritară din partea OCDE privind acest aspect. O recomandare prioritară înseamnă practic o condiționalitate, deci nu e o recomandare, o faci dacă vrei, nu o faci dacă nu vrei, este o condiționalitate ca să închei procesul de aderare”, a declarat Niculescu pentru Mediafax.

Secretarul de stat în MAE a explicat că România a primit același pachet de recomandări ca toate statele invitate la negocieri. Mai exact, este vorba despre adoptarea unei legislații care să reglementeze modul de alocare a activelor acumulate pentru pensii, astfel încât perioada de decumulare să fie coerentă cu cea de acumulare.

Până în prezent, țara noastră a finalizat 14 dintre cele 25 de capitole, denumite comitete, necesare pentru aderarea la OCDE.

Potrivit procedurilor oficiale, procesul de aderare se desfășoară conform unei foi de parcurs stabilite de OCDE pentru țările candidate, document după care România își ghidează pașii.

„În această foaie de parcurs nu există vreun termen. Fiecare țară aderă la OCDE în funcție de progresele pe care le face. Sunt țări care au aderat în patru ani, altele care au aderat în 10-11 ani, deci depinde de noi cât de repede îndeplinim aceste recomandări prioritare. România și-a fixat însă o țintă ambițioasă, dar realistă, să adere în 2026. Asta înseamnă că până la momentul aderării trebuie ca toate aceste recomandări prioritare să fie îndeplinite”, a precizat Luca Niculescu.

Secretarul de stat a subliniat că proiectul pus pe masa Guvernului este un pas pozitiv, iar dezbaterile organizate oferă ocazia contribuabililor să își actualizeze cunoștințele despre sistemul pensiilor private.

„Evident că trebuie să începem cu primul pas, primul pas, care este redactarea unui proiect de lege, adoptarea într-o ședință de Guvern și după aceea adoptarea de Parlament. Dar aș spune că suntem pe acest drum și foarte bine că există, foarte, foarte bine că există dezbateri, pentru că este un subiect de mare interes și care ar putea să mai contribuie, într-o formă sau alta și la o mai bună educare financiară, pentru că sunt chestiuni care îi interesează pe toți cei care sunt implicați în Pilonul doi, deci cam acestea ar fi coordonate pe care ne desfășurăm concret”, a explicat acesta.

Secretarul de stat a fost întrebat despre opinia specialiștilor OCDE cu privire la stadiul actual al proiectului de lege și despre șansele ca acesta să fie adoptat de Guvern în perioada următoare, având în vedere că în septembrie organizația va realiza o evaluare pentru a verifica respectarea calendarului de aderare stabilit pentru 2026.

Luca Niculescu a explicat că adoptarea legii înainte de evaluare ar fi benefică, dar aderarea va avea loc ulterior, după încheierea tuturor celor 25 de capitole, iar toate recomandările trebuie respectate până la finalul procesului.

„Ar fi un pas foarte bun ca această lege să treacă de Guvern până în momentul evaluării. Dar momentul evaluării nu este momentul aderării. Aderarea va interveni după aceea, după ce încheiem toate capitolele de aderare, toate comitetele, sunt 25 în momentul acesta. Până la finalul procesului de aderare trebuie ca toate recomandările să fie îndeplinite, deci și această solicitare”, a spus el.

Niculescu și-a exprimat optimismul că România va finaliza procesul de aderare în termenul asumat oficial, adică în 2026.