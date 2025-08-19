Guvernul a aprobat, marţi, o hotărâre prin care sunt reglementate criteriile de despăgubire pentru persoanele afectate de inundaţiile produse în judeţele Suceava şi Neamţ, în perioada 27–28 iulie. Decizia completează măsurile deja adoptate la începutul lunii august şi se bazează pe Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) din 14 august.

Sprijinul financiar provine din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale şi va fi utilizat pentru repararea, reabilitarea sau reconstrucţia locuinţelor avariate. Evaluarea pagubelor a fost realizată de comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă (CJSU), iar nivelul despăgubirilor se raportează la existenţa autorizaţiei de construire şi a poliţelor de asigurare.

Nivelul ajutoarelor, în funcţie de documentele deţinute

Autorizaţie de construire + asigurare obligatorie: se acordă 90% din diferenţa dintre valoarea stabilită de CJSU şi suma achitată de asigurator, dacă despăgubirea este mai mică. Plata se face în două tranşe: 30% iniţial, apoi diferenţa până la 90% după plata asigurării.

Autorizaţie + asigurare obligatorie şi facultativă: dacă prejudiciul este acoperit integral de poliţe, beneficiarul primeşte doar sprijinul prevăzut de HG nr. 629/2025.

Doar autorizaţie de construire: ajutor de 70% din valoarea pagubei stabilite de CJSU.

Fără autorizaţie şi fără asigurare obligatorie: sprijin redus la 50%.

Fără autorizaţie, dar cu asigurare obligatorie: 70% din diferenţa dintre evaluarea CJSU şi suma plătită de asigurator.

Guvernul României a adoptat, marți, noi măsuri de sprijin pentru comunitățile grav afectate de inundațiile de la finalul lunii iulie, vizând atât reabilitarea infrastructurii publice, cât și acordarea de ajutoare financiare directe familiilor ale căror locuințe au fost avariate.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Executivul va aproba două hotărâri de guvern: una pentru refacerea infrastructurii din județul Maramureș, distrusă de viituri, și alta pentru sprijinirea familiilor din județele Neamț și Suceava.

„La stabilirea sumelor aprobate astăzi s-a ţinut cont de valoarea ajutoarelor de urgenţă acordate la începutul lunii august, prin care 168 de beneficiari din judeţul Neamţ au primit câte 15.000 lei/25.000 lei/30.000 lei, în funcţie de gradul de deteriorare a locuinţei”, a precizat Guvernul.

Listele cu persoanele eligibile vor fi întocmite de agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială din Neamţ și Suceava, fără ca sinistraţii să fie nevoiţi să depună cereri. Plata se va putea face în numerar direct către titular sau prin transfer bancar, pe baza unei declaraţii pe proprie răspundere.

Ministerul Muncii are sarcina de a stabili mecanismul de plată și criteriile de eligibilitate, astfel încât banii să ajungă rapid la cei aflați în dificultate.

