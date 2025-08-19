Guvernul României a anunțat, marți, adoptarea unor măsuri de sprijin pentru comunitățile lovite de calamități naturale, vizând atât reabilitarea infrastructurii publice, cât și acordarea de ajutoare financiare directe familiilor ale căror locuințe au fost avariate.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că Executivul va adopta două hotărâri de guvern: una pentru refacerea infrastructurii publice distruse de viituri în județul Maramureș, și alta pentru sprijinirea familiilor din Neamț și Suceava, grav afectate de inundațiile de la sfârșitul lunii iulie.

„După publicarea hotărârii, vom începe împreună cu colegii de la Ministerul Muncii distribuirea sumelor necesare, astfel încât oamenii să își poată reface cât mai repede casele afectate”, a declarat premierul.

Măsura vine în urma evaluărilor realizate de autoritățile locale, care au raportat zeci de gospodării avariate și familii rămase fără adăpost. Ajutoarele vor fi direcționate în funcție de gradul de afectare a locuințelor, pentru a acoperi cheltuielile urgente legate de refacerea acestora.

Ministerul Muncii urmează să stabilească mecanismul de plată și criteriile de eligibilitate, astfel încât fondurile să ajungă rapid la cei aflați în dificultate.

Decizia vine pe fondul criticilor societății civile și al apelurilor repetate ale autorităților locale, care au cerut intervenția rapidă a Guvernului pentru sprijinirea familiilor lovite de calamități.

Statul a stabilit criteriile după care vor fi despăgubite persoanele afectate de inundațiile devastatoare de la finalul lunii iulie din județele Suceava și Neamț. Joi, 14 august, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat hotărârea care reglementează sprijinul financiar pentru familiile rămase fără locuințe sau cu case grav avariate.

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful DSU, a explicat în detaliu modul în care vor fi acordate compensațiile, împărțite în trei mari categorii, în funcție de existența autorizației de construire și a asigurării obligatorii a locuinței.

„A fost dată prima tranșă de sprijin financiar de urgență celor care au fost afectați de inundațiile din Neamț și Suceava, localitatea Broșteni. S-au făcut evaluările de către Comitetele Județene pentru Situații de Urgență, la care au participat experții, pentru evaluarea pagubelor asupra locuințelor și a anexelor locuințelor respective… Totodată, a lucrat un grup de lucru interministerial pe criteriile de acordare a despăgubirilor. S-au luat unele criterii care vor fi folosite nu numai acum, și în viitor, când despăgubim în urma unor inundații sau dezastre”, a declarat Raed Arafat.

Hotărârea CNSU nr. 26 stabilește mecanismul de acordare a banilor, urmând ca Ministerul Muncii să elaboreze, săptămâna viitoare, o Hotărâre de Guvern pentru alocarea efectivă a fondurilor către consiliile județene și primării.

Aceștia vor beneficia de sprijin suplimentar, pe lângă plata făcută de compania de asigurări.

„Adică, primește de la asigurator suma la care a fost asigurată casa și 90% din diferența până la suma stabilită ca evaluare de către comitetul județean. Mai mult decât atât… ei vor primi un avans de 30% din suma stabilită de comitetul județean, ca să poată începe lucrări de reparații, de reconstrucție, etc.”, a explicat Arafat.

În acest caz, proprietarii vor primi 70% din valoarea evaluată de autorități.