Fitch menține România deasupra liniei roșii. Agenția de rating a reconfirmat calificativul suveran al țării la BBB-, evitând retrogradarea în categoria nerecomandată pentru investiții, dar a păstrat perspectiva negativă. Decizia oferă un răgaz limitat guvernului de la București, însoțit însă de un avertisment clar: fără reforme fiscale și măsuri ferme de consolidare bugetară, echilibrul fragil al finanțelor publice poate ceda.

Decizia Fitch este crucială pentru dobânzile la care România se împrumută pe piețele internaționale. Menținerea în categoria „investment grade” permite statului să se finanțeze la costuri mai reduse, într-un moment în care necesarul brut de finanțare depășește 25 de miliarde de euro doar pentru 2025.

În analiza riscurilor, agenția avertizează asupra vulnerabilităților fiscale – în special a eșecului de a implementa reforme de consolidare bugetară – dar și asupra instabilității politice și a riscurilor externe care pot afecta perspectivele economice.

Consultantul economic Adrian Negrescu consideră că menținerea ratingului României la BBB- reprezintă „o gură de oxigen” pentru guvern, dar avertizează că decizia este condiționată de noi măsuri de austeritate, a spus acesta pentru alephbusiness.ro.

„Aş spune că este o gură de oxigen pentru guvernul de la București, în tentativa de a face aceste reforme. Să nu uităm: Fitch condiționează menținerea ratingului de adoptarea unor noi pachete de măsuri de austeritate, menite să consolideze situația economică și să reducă deficitul bugetar. Ce remarcăm este că Fitch pare mai optimist decât suntem noi. Ei estimează o scădere a deficitului spre 7,4%, ceea ce depășește chiar și așteptările autorităților de la București, și văd o creștere economică pe tot parcursul anului – un semnal pozitiv, în condițiile în care majoritatea analiștilor se așteaptă la recesiune în următoarele șase luni în România. Trebuie să facem reforme, să luăm măsuri concrete, să aducem mai mulți bani la buget. Iar faptul că Fitch ne dă această undă verde pentru a ne împrumuta înseamnă că, probabil chiar din această săptămână, Ministerul Finanțelor va ieși cu noi emisiuni de titluri de stat pe piețele internaționale, în condițiile în care România mai are nevoie să împrumute circa 25 de miliarde de euro pentru a susține cheltuielile cu pensiile, salariile și restul nevoilor statului”, a precizat acesta.

Previziunile Fitch – deficit în scădere și un plus de 0,7% la PIB în 2025 – sunt catalogate drept „foarte optimiste”. Potrivit analiștilor, calculele agenției se bazează pe efectul inflației: prețurile mai mari generează taxe mai mari și, implicit, venituri bugetare mai consistente.

„E o viziune foarte optimistă. Probabil calculele lor pornesc de la ideea că inflația și creșterea prețurilor vor majora și încasările la bugetul de stat. Prețuri mai mari înseamnă taxe mai mari și, implicit, venituri mai mari la buget. Fitch consideră că, pe fondul inflației, România va reuși să mențină un anumit echilibru în perioada următoare.”

Totuși, contextul intern rămâne îngrijorător. România a încheiat anul trecut cu un deficit bugetar record, de circa 30 de miliarde de euro, după ce s-a împrumutat cu peste 50 de miliarde – cel mai ridicat nivel din istoria modernă.