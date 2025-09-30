Fitch a ridicat ratingul pe termen lung al Spaniei la nivelul „A”, de la „A-”. Decizia a fost justificată prin perspectivele favorabile de creștere și prin consolidarea competitivității externe, susținută de productivitate ridicată, niveluri moderate ale salariilor și costuri reduse ale energiei.

Moody’s a revizuit la rândul său calificativul pentru Spania, de la „Baa1” la „A3”. Agenția a menționat o economie mai echilibrată, o piață a muncii mai solidă și un sector bancar mai robust, factori care consolidează stabilitatea economică a țării.

Guvernul spaniol estimează în prezent o creștere a produsului intern brut de 2,7% pentru anul 2025. Aceasta depășește atât prognoza anterioară de 2,6%, cât și media zonei euro, estimată la 1,2%. Creșterea este alimentată de investițiile străine, de turism și imigrație, dar și de dezvoltarea unor sectoare dinamice precum telecomunicațiile, tehnologia informației și serviciile de afaceri, ceea ce semnalează o diversificare a modelului economic tradițional bazat în principal pe turism.

„Creșterea recentă a productivității, creșterea moderată a salariilor și prețurile relativ scăzute ale energiei au stimulat competitivitatea externă și au consolidat bilanțurile externe ale sectorului privat”, a declarat Fitch într-un comunicat.

Un aspect subliniat de Judith Arnal, cercetător la Elcano Royal Institute din Madrid, este faptul că peste jumătate dintre locurile de muncă create după 2020 au fost ocupate de imigranți. Această evoluție conduce la un avans mai modest al PIB-ului pe cap de locuitor.

„Creșterea economică a Spaniei s-a bazat nu numai pe turismul în plină expansiune, ci și pe servicii non-turistice dinamice, precum servicii de afaceri, telecomunicații și IT. Acest lucru marchează o schimbare în modelul de creștere al țării, arătând că Spania are companii competitive capabile să exporte dincolo de sectoarele tradiționale. Creșterea economică a fost, de asemenea, strâns legată de dinamica demografică și de crearea de locuri de muncă. Mai mult de jumătate din locurile de muncă create din 2020 au fost ocupate de imigranți, ceea ce a susținut creșterea generală a PIB-ului, dar a însemnat că PIB-ul pe cap de locuitor a avansat mai puțin puternic. Acest lucru reflectă un model de creștere mai extins decât intensiv”, a declarat Arnal pentru CNBC.

Ea atrage atenția că, pe termen mediu, provocările reale pentru Spania vor fi legate de consolidarea fiscală și de implementarea unor reforme structurale. Totuși, incertitudinea politică nu a împiedicat până acum Spania să își mențină statutul de lider al creșterii economice în zona euro.