Noua strategie a BERD se concentrează pe creşterea competitivităţii sectorului privat, consolidarea rezilienţei economice şi accelerarea tranziţiei către economia verde. Instituţia va combina investiţiile cu sprijinul pentru reforme, vizând îmbunătăţirea mediului de afaceri şi atragerea de capital suplimentar din alte surse.

Până în prezent, BERD a alocat peste 12 miliarde de euro pentru proiecte în România, acoperind domenii precum infrastructura, energie şi finanţarea companiilor private. Aceste investiţii urmăresc creşterea productivităţii şi reducerea decalajelor economice faţă de alte state membre ale Uniunii Europene.

BERD precizează că, de la aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, ţara a reuşit să reducă semnificativ diferenţele istorice de venituri faţă de alte state din regiune, PIB-ul pe cap de locuitor şi productivitatea muncii apropiindu-se de 80% din media UE.

În comunicat se menţionează că, în ciuda încetinirii economice extinse din Europa, generate de pandemia de Covid-19 şi de războiul din Ucraina, economia României a demonstrat rezilienţă, înregistrând o contracţie mai mică decât media Uniunii Europene.

„De la aderarea la Uniunea Europeană în 2007, România a redus rapid discrepanţele istorice de venituri faţă de statele din regiune, cu PIB pe cap de locuitor şi productivitatea muncii ajungând aproape de 80% din media UE. În pofida încetinirii economice extinse din Europa, ca urmare a pandemiei de Covid-19 şi a războiului din Ucraina, economia României s-a dovedit rezilientă şi a înregistrat o contracţie mai mică decât media UE”, se arată în comunicatul BERD.

Noua strategie urmăreşte menţinerea parcursului de convergenţă al României cu Uniunea Europeană, dar şi corectarea vulnerabilităţilor structurale rămase în economie. Investiţiile vor fi direcţionate către sectoare care pot stimula creşterea durabilă şi consolidarea rezilienţei financiare a ţării.

Victoria Zinchuk, director regional BERD pentru România, a declarat că noua strategie de ţară a instituţiei reprezintă un răspuns la principalele probleme economice cu care se confruntă România. Potrivit acesteia, strategia oferă un cadru pentru investiţii direcţionate şi implicare în politici, care pot sprijini depăşirea crizei fiscale imediate şi construirea unui viitor mai sustenabil şi mai prosper.

„Noua noastră strategie de ţară este un răspuns activ la cele mai presante probleme economice ale României. Ea oferă un cadru pentru investiţii direcţionate şi implicare în politici, care pot ajuta ţara să depăşească criza fiscală imediată şi să construiască un viitor mai sustenabil şi mai prosper”, a declarat Victoria Zinchuk, director regional BERD pentru România.

Strategia reflectă angajamentul BERD de a sprijini reformele structurale şi de a încuraja dezvoltarea sectorului privat, promovând proiecte care contribuie la modernizarea economiei şi la integrarea mai profundă în piaţa europeană.

BERD este o bancă multilaterală prezentă în 42 de economii din Europa, Asia Centrală şi Africa de Nord. Instituţia este deţinută de 77 de ţări, Uniunea Europeană şi Banca Europeană de Investiţii, şi promovează investiţii care transformă economiile într-un mod competitiv, inclusiv şi sustenabil.

Investiţiile BERD vizează dezvoltarea companiilor private, iniţiativele antreprenoriale şi proiectele de infrastructură, contribuind la crearea unui cadru economic stabil şi predictibil. Strategia pentru România include, de asemenea, susţinerea tranziţiei energetice şi reducerea impactului asupra mediului, aspecte considerate esenţiale pentru viitorul economic al ţării.