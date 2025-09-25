Astăzi, 25 septembrie, a avut loc prima reuniune a Comitetului Interministerial pentru protejarea intereselor statului în cadrul Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați, două societăți aflate în dificultate financiară.

Companiile se confruntă cu probleme generate de creșterea prețurilor la energie, tarifele ridicate pentru oțel și concurența importurilor masive de oțel, motiv pentru care ambele au intrat în procedura de concordat preventiv și se pregătesc de restructurare.

Guvernul a informat că, în cadrul întâlnirii, membrii Comitetului au analizat situația economico-financiară și juridică a celor două companii, ținând cont atât de obligațiile financiare și procedurile judiciare în derulare, cât și de aspectele sociale.

Reuniunea a vizat identificarea unor soluții pentru protejarea intereselor statului, asigurarea continuității activității de producție și atragerea potențialilor investitori interesați să preia sau să susțină activitatea celor două societăți.

La întâlnire au participat vicepremierul Marian Neacșu, șeful Cancelariei Prim-Ministrului Mihai Jurca, secretarul general al Guvernului Ștefan-Radu Oprea, precum și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției, Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și Exim Banca Românească.

Guvernul a subliniat că monitorizează cu atenție situația de pe platforma Combinatului Siderurgic Liberty Galați și impactul economic, având în vedere protejarea intereselor statului român.

Amintim că în martie 2025, combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, a intrat în concordat preventiv, iar în august i-a fost omologat planul de restructurare, decizie motivată de prețurile ridicate la energie și de importurile masive de oțel din afara Uniunii Europene. Recent, statul român a intrat în Consiliul de Administrație al combinatului.

În august, și Liberty Tubular Products Galați SA, parte a conglomeratului GFG Alliance controlat de miliardarul Sanjeev Gupta, a intrat în concordat preventiv pentru prevenirea insolvenței.

Guvernul precizează că, având în vedere dificultățile financiare ale celor două societăți, la 18 septembrie 2025 a fost publicată în Monitorul Oficial Decizia Prim-ministrului nr. 453 privind constituirea, organizarea și atribuțiile Comitetului interministerial.

Principalele atribuții ale acestuia includ analiza situației economico-financiare și juridice a companiilor, analiza expunerii Exim Banca Românească și a creanțelor statului, formularea de măsuri pentru reducerea impactului social în cazul restrângerii sau închiderii activității, propuneri legislative pentru protejarea intereselor statului, precum și măsuri pentru continuitatea producției și atragerea investitorilor.

Comitetul este obligat să raporteze stadiul implementării măsurilor după fiecare reuniune sau la solicitarea prim-ministrului și poate solicita informații sau documente relevante de la instituții publice și întreprinderi cu capital majoritar de stat.