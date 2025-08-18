Primăria Sectorului 3 vrea să mărească amenzile pentru parcările de reședință. Sumele ar putea crește de la 500 de lei–1.000 de lei la 1.000 de lei–1.500 de lei, conform unui proiect aflat acum în dezbatere publică.

Cine poate lua amendă?

dacă nu eliberezi locul de parcare o dată pe lună, atunci când se face curățenia;

dacă faci modificări sau construcții neautorizate în parcare;

dacă ocupi un loc de parcare de reședință fără să plătești taxa;

dacă parchezi pe alt loc decât cel trecut în autorizația ta (în cazul locurilor nominale);

dacă strici, deteriorezi sau modifici semnele și marcajele din parcare;

dacă ții mașina pe un loc „nenominal” (adică liber pentru oricine) mai mult de 7 zile la rând;

dacă lași mașina pe locul tău sau pe alt loc în timpul curățeniei făcute de Primărie;

dacă ocupi un loc nominal plătit cu tarif orar, dar nu îl eliberezi în cel mult 5 minute atunci când ești reguat de deținătorul legal al locului sau de agentul constatator.

Ce schimbări sunt propuse pentru parcările de reședință?

Persoanele fizice și firmele vor putea cere până la 3 locuri de parcare pentru o locuință sau sediu, dacă sunt locuri libere. Acum se pot cere doar 2 locuri (la apartamente sau sedii cu cel puțin două camere).

Cei care plătesc tarif orar pot folosi atât locuri nominale (rezervate), cât și nenominale (libere), pentru perioada plătită.

Dacă parchezi pe un loc nominal cu tarif orar, trebuie să afișezi vizibil un număr de telefon ca să poți fi contactat.

Dacă titularul locului te contactează, ai maximum 5 minute să eliberezi parcarea și te poți muta pe alt loc disponibil, până se termină timpul plătit.

Între 1 aprilie și 30 iunie, Primăria Sectorului 3 a identificat 552 de mașini fără stăpân sau abandonate pe domeniul public. Scopul este să eliberăm trotuarele și străzile pentru cetățeni.

Ce înseamnă vehicul fără stăpân sau abandonat?

Fără stăpân: mașină fără număr de înmatriculare sau cu numere străine, parcată pe domeniul public, a cărei persoană deținătoare nu se știe.

Abandonată: mașină care are proprietar cunoscut, dar stă pe domeniul public de cel puțin un an și arată clar că proprietarul nu mai vrea să o folosească.

Ce se întâmplă cu mașinile fără stăpân?

Se notează locul unde se află mașina.

Se aplică o somație pe mașină cu termen de 10 zile ca proprietarul să o ridice.

Se fac poze și un proces-verbal.

Dacă proprietarul nu vine în termen, Primarul emite dispoziția de ridicare, iar mașina este dusă de operatorul autorizat, cu echipajul Poliției Locale.

Ce se întâmplă cu mașinile abandonate (cu numere)?

Se notează locul unde se află mașina.

Se aplică somație de 10 zile pentru ridicare.

Se fac poze și proces-verbal, iar datele proprietarului sunt verificate.

Dacă nu se răspunde în 10 zile, se trimite somație suplimentară de 5 zile prin poștă sau afiș la domiciliu.

Dacă termenul expiră, Primarul emite dispoziția de ridicare, iar mașina este dusă de pe domeniul public.

Restituirea mașinilor ridicate

Mașina se poate recupera doar dacă proprietarul:

dovedește că este proprietar;

plătește taxele și impozitele datorate;

achită costul ridicării, transportului și păzirii;

plătește tariful de parcare, dacă mașina a fost ridicată din parcare.

Dacă mașinile nu sunt cerute înapoi, ele vor fi vândute conform legii de Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 3.