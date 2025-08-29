Sindicatul Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual (SNPPC) anunță că se pregătește de „proteste mai dure decât cele din ianuarie 2025”, în cazul în care drepturile și interesele lor vor fi afectate.

„Bătaia de joc la adresa pensiilor militare și a salariilor noastre trebuie să înceteze”, subliniază sindicatul pe site-ul său.

Sindicatul explică că atenția publică și oficială asupra pensiilor din MAI și din anumite structuri ale Sistemului de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională (SAOPSN) a generat „nedumerire, confuzie și temeri” în rândul membrilor săi și al altor angajați din aceeași familie ocupațională. Aceștia nu înțeleg schimbarea de direcție a discursului public promovat de Executiv și Legislativ.

SNPPC atrage atenția că pensiile polițiștilor au fost deja modificate până la un nivel considerat „umilitor”:

„Guvernul actual trebuie să nu uite că Legea 223/2015 a făcut deja obiectul modificărilor, chiar în mai rău decât era, prin jalonul din PNRR, atins prin Legea 282/2023. De asemenea, prin proiectul de Lege 559, promovat tot de coaliție, în toamna anului trecut, Parlamentul României a mimat actualizarea pensiilor militare de stat, L 559/2024 fiind respins, în final, de CCR, ca neconstituțional.”

Pensiile militare, cele neactualizate, precum cele din sistemul public, și care nu sunt neindexate, în 2025, ba chiar mai mult, cu CASS 10%, din august 2025, peste plafonul de 3.000 lei, au rămas la un nivel numit acum de sindicaliști „umilitor” pentru polițiștii și militarii rezerviști.

„Aceștia, potrivit Constituției, Statutului cadrelor militare și Legii 446/2006, au obligația de a răspunde „PREZENT” la o eventuală mobilizare, iar drept ,,compensație”, politicul spune NU, când are obligația să le asigure un trai decent, prin singura sursă de venit la care au acces: pensia militară de stat!”, mai notează sindicaliștii.

Sindicatul menționează pe mai departe că în perioada următoare vor ieși la pensie sau vor intra în rezervă peste 20.000 de membri MAI: „Avem 17.000 de colegi din MAI care îndeplinesc deja condițiile de pensionare, la care, în viitorul apropiat, se vor adăuga alte câteva mii, ce vor intra în rezerva operațională a Armatei, cu drept la pensie militară de stat – similar celorlalte structuri din UE/NATO.

Toți, inclusiv pensionarii militari din evidențele Caselor de Pensii Sectoriale, sunt alarmați și intrigați de săgețile lansate en passant de către premierul României și președintele Camerei Deputaților, dar și de alți lideri politici, tot cu funcții de demnitate publică pe palierele înalte ale statului”.

Iar în acest peisaj, sindicatul transmite că nu va rămâne pasiv:

„Înainte de a anunța formele de protest pe care le vom adopta, inclusiv unele mai dure decât cele din ianuarie 2025 – evident, în funcție de poziționarea decizională a Executivului față de drepturile și interesele noastre –, tragem din nou semnalul de alarmă”, afirmă sindicaliștii.

Sindicaliștii menționează că nu vor sta indiferenți și că, în calitate de organizație sindicală responsabilă și activă în planul vieții sociale, alături de alte organizații de profil, vor adopta măsurile de protest permise de Constituție și de lege.

Acestea vor fi „similare și chiar mai dure decât cele din ianuarie 2025, pentru a apăra toate drepturile și interesele polițiștilor, personalului contractual, pensionarilor militari și ale întregii familii ocupaționale Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională!”, se încheie comunicatul SNPPC.