Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au anunțat că își suspendă activitatea pe durată nedeterminată, până la retragerea proiectului Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. De asemenea, Curtea de Apel București a comunicat că va suspenda soluționarea cauzelor începând cu 27 august. Această decizie a fost interpretată de unii ca un protest ilegal, în condițiile în care procurorii ar trebui să vegheze asupra respectării legii, spune Iancu Guda într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Justiției a declarat că greva procurorilor este ilegală și că ministerul nu a fost informat. El a subliniat că orice manifestare a nemulțumirilor trebuie să se desfășoare în limitele legii și să nu afecteze funcționarea unui serviciu public fundamental pentru societate, respectiv justiția.

În privința comunicatului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Iancu Guda a explicat că acesta reprezintă o manipulare grosolană, menționând că textul și speța la care face trimitere CSM nu constituie o decizie, ci o recomandare.

Contextul hotărârii CJUE era acela de confirmare a dreptului statului român de a abroga anumite beneficii, acestea nefiind un drept constituțional. Mai mult, decizia respectivă menționează că salariile magistraților trebuie să asigure un trai independent, ținând însă cont de contextul socio-economic al statului membru.

Iancu Guda a interpretat că poziția CSM sugerează că magistrații consideră neconstituțională reducerea privilegiilor și amenință că își vor opri activitatea până la anularea legii privind eliminarea beneficiilor, fără a ține cont de situația economică a României sau de impactul asupra justiției. Această atitudine a fost descrisă drept o bătaie de joc și o debandadă scăpată de sub control, având în vedere contextul economic al țării.

„Dar sa vedeti comunicatul CSM – MANIPULARE GROSOLARA explicata foarte clar de un prieten foarte bun (nu voi divulga numele ca sa nu-l expun), care mi-a trimis aceste mesaje (vedeti extras din whatsapp unde am subliniat ideile cele mai importante), explic foarte clar unde este manipularea in justificarea protestului. Textul si speta la care face trimitere CSM NU e o decizie ci o RECOMANDARE iar contextul in care acea hotarare a CJUE a fost emisa a fost acela in care se confirma ca statul roman are dreptul sa abroge beneficii, acestea nefiind un drept constitutional. Mai mult, decizia respectiva spune in mod repetat ca salariile magistratilor trebuie sa le asigure un trai independent CU LUAREA IN CONSIDERARE A CONTEXTUL SOCIO-ECONOMIC AL STATULUI MEMBRU”, spune acesta.

Iancu Guda a mai adăugat:

„Mai pe scurt, CSM spune asa: NU este constitutional sa ne taiati privilegiile, nu aveti voi, ne oprim din munca (PROTEST ILEGAL) pana cand se anuleaza legea privind eliminarea beneficiilor. NU ne intereseaza situatia economica a Romaniei. NU ne intereseaza ca oprim JUSTITIA, NU mai facem urmarire penala. Catalogati voi aceasta atitudine … nu mai am cuvinte : | Chiar este o bataie de joc penibila si o debandata scapata complet de sub control. Nesimtirea ca se intampla si in Romania, una dintre cele mai sarace tari din UE. NU SE MAI POATE! TREBUIE REFORMA COMPLETA !”

În România, pensia medie netă a magistraților este între 4.200 și 5.000 euro pe lună, plasându-i pe primele poziții în Uniunea Europeană, cu posibilitatea pensionării între 45 și 50 de ani.

În alte state UE, precum Germania, Austria, Franța, Portugalia sau Bulgaria, pensiile magistraților sunt mai modeste, contributive, cu vârste standard de pensionare între 60 și 65 de ani și sunt acordate doar după o perioadă activă de contribuție de minimum 30 de ani.

Excepțional, în anumite țări, magistratul se poate pensiona mai devreme, dar cu pensie penalizatoare, după cum a explicat Iancu Guda pe Facebook.