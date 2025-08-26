Iancu Guda a salutat două măsuri așteptate de români urmează să fie implementate. În primul rând, este vorba despre modificarea legislației la companiile de stat pentru reducerea numărului de membri în consiliile de administrație, interzicerea cumulului de funcții în mai multe consilii și plafonarea veniturilor necorelate cu performanța; și eliminarea cumulului pensie-salariu la stat.

Totodată, Alexandru Năzare, de la Ministerul Finanțelor, a anunțat desființarea Fondului Român de Contragarantare, considerat mai puțin eficient decât FNGCIMM în garantarea finanțărilor pentru IMM-uri.

„Doua masuri așteptate de foarte mulți romani: Bolojan: se anunță modificarea legislaţiei la companiile de stat privind reducerea numărului de membri în CĂ-uri, interzicerea prezentei în mai multe consilii de aceeași persoana şi plafonarea veniturilor, care NU sunt corelate cu performanta recurenta! De asemenea, se avansează în pachetul ÎI cu eliminare cumul pensie & salariu la stat. ÎN SFÂRȘIT! Alexandru Năzare, Ministerul Finanțelor Publice – anunță astăzi desființarea FRC (Fondului Roman de Contragarantare), care făcea cam aceeași treaba cu FNGCIMM (acesta din urma fiind mult mai activ, eficient și cu impact mai mare în garantarea finanțărilor acordate IMM-urilor, vezi programul de amploare IMM INVEST)”, a scris el pe Facebook.

Analistul financiar a apreciat decizia ca fiind foarte bună, menționând că singurii afectați vor fi angajații disponibilizați, în timp ce bugetul va avea de câștigat.

Iancu Guda a mai precizat că președintele FRC primește 26.460 lei brut lunar, membrii conducerii câte 25.200 lei, președintele Consiliului de Supraveghere 18.900 lei, iar membrii consiliului câte 12.600 lei, iar împreună cu ceilalți angajați și costurile operaționale totale, cheltuielile ajung la milioane de euro anual.

„O decizie foarte bună. Nimeni nu suferă, cu excepția celor disponibilizați, dar câștigă bugetul. În prezent, președintele FRC primește cea mai mare remunerație, 26.460 lei brut lunar, în timp ce fiecare membru al conducerii are 25.200 lei. Președintele Consiliului de supraveghere beneficiază de 18.900 lei brut pe lună, iar membrii consiliului de 12.600 lei. Cu toți ceilalți angajați și costuri operaționale (chirii, mașini etc) vorbim de milioane de euro / an”, a mai afirmat acesta.

În altă ordine de idei, amintim că Ministerul Finanțelor plănuiește desființarea Fondului Român de Contragarantare, instituție care în prezent este condusă de un Consiliu de Supraveghere format din șapte membri și trei directori. Fondul are rolul de a facilita accesul la finanțare prin emiterea de scrisori de contragarantare pentru diverse proiecte.

Această decizie face parte dintr-o strategie mai amplă a guvernului condus de Ilie Bolojan, vizând eliminarea instituțiilor de stat considerate ineficiente, reducerea birocrației și a cheltuielilor publice, cu scopul de a consolida stabilitatea financiară a țării.

Potrivit Profit.ro, una dintre cele mai eficiente metode de reducere a birocrației și a cheltuielilor statului constă în desființarea structurilor publice neesențiale, care, în prezent, funcționează adesea ca sinecuri pentru anumite persoane din sectorul public, ce își completează veniturile fără un efort semnificativ.

În anul precedent, România a înregistrat cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, ceea ce a determinat Comisia Europeană să demareze o procedură de suspendare a fondurilor europene. În prezent, piețele financiare și agențiile de rating monitorizează atent evoluția situației și așteaptă ca bugetul să atingă o stabilitate durabilă. Mai multe puteți citi aici.