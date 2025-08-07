Analistul financiar Iancu Guda a publicat pe contul său de Facebook o analiză critică privind efectele reale ale taxei de solidaritate, susținând că aceasta a adus în 2024 venituri cu mult sub nivelul preconizat de Guvern. Conform cifrelor prezentate de Iancu Guda, taxa a generat doar 0,3 miliarde lei, de 16 ori mai puțin decât estimarea inițială a autorităților, care mizau pe 5 miliarde lei.

Măsura fiscală, adoptată sub conducerea premierilor Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, presupunea aplicarea unui impozit de minimum 1% pe cifra de afaceri a companiilor cu venituri anuale de peste 50 de milioane de euro. În ciuda avertismentelor, inclusiv din partea lui Guda, care a anticipat încă de la început că veniturile la buget vor fi mult mai mici, Guvernul a promovat intens această măsură în perioada premergătoare alegerilor din 2024.

”Se intampla fix, dar FIX cum am spus despre “taxa de solidaritate”: impozitarea cu minimum 1% pe cifra de afaceri a companiilor cu venituri peste 50 mil eur NU poate aduce venituri semnificative la bugetul public. Tandemul Ciolacu & Ciuca NU a vrut sa inteleaga, fiind incapatanati cu acest mesaj populist cu “marile companii care nu platesc impozit in Romania” sperand ei ca o sa prinda inaintea alegerilor. Portavocea loc Marcel Ioan Bolos preconiza venituri suplimentare la buget de 5 miliarde lei. Eu am anuntat atunci ca, in cel mai pozitiv scenariu, vor veni la buget 2,7 miliarde RON (la jumatate), dar in realitate, in functie de evolutia economiei, a puterii de cumparare a consumatorilor si orientarea catre alte segmente de firme care nu sunt afectate, veniturile aditionale aduse de aceasta taxa pot fi extrem de mici”, spune acesta.

El a menționat că în 2023, doar 1.096 de companii – dintr-un total de 690.000 – au generat peste 200 de miliarde de lei, adică aproape 45% din veniturile totale ale statului. Aceste firme contribuiau deja substanțial la buget prin taxe și impozite precum CAS, CASS, TVA și accize.

Potrivit datelor analizate de Guda, în 2024, contribuția acestor companii mari a crescut nesemnificativ – de la 14,74 miliarde lei la 15,08 miliarde lei în ceea ce privește impozitul pe profit – confirmând scenariul său inițial privind impactul limitat al taxei de solidaritate.

În plus, datele arată că firmele vizate de taxă au înregistrat o scădere a cifrei de afaceri în 2024: -1,8% pentru companiile cu venituri peste 100 de milioane de euro și -3,1% pentru cele între 50 și 100 de milioane de euro, în contextul unei inflații medii anuale de 8%. Acest fenomen este pus de Guda pe seama transferării costurilor către consumatori, care s-au orientat către produse și servicii oferite de firme mai mici, nesupuse taxei.

”REALITATEA (cifre la 2024) taxa de solidaritate a generat numai 0,3 miliarde RON venituri aditionale la buget (de 16 ori mai putin decat estimate Ciolacu & Ciuca), iar alegerile care au urmat au dus la cel mai rusinos scor din istoria PSD – PNL (fiecare in parte sub 20%, cumulat prin Crin Antonescu sub 20%). Cand economia bate populismul …. Cautati pe google “Iancu Guda taxa solidaritate” si o sa vedeti opiniile mele de atunci .. aveti in primele 3 comentarii si cateva articole Ce s-a intamplat? Marile companii cu venituri > 50 mil eur contribuiau deja cu 45% din toate veniturile publice (contributii munca, CAS, CASS, impozit profit, TVA, accize etc.), doar 1096 firme din 690.000 aduceau la buget peste 200 mld lei din cele 450 mld incasate de stat in 2023. Inclusiv pe componenta impozitului pe profit, aceste firme contribuiau cu 14,74 mld lei din cele 32 mld lei impozit profit la buget in 2023 (vedeti primul tabel, celulele marcate cu galben). Ce s-a intamplat in 2024? Aceste companii au contribuit cu 15.08 mld lei, in crestere cu numai 0,3 miliarde lei (vedeti tabelul 2). Exact cum am spus, aceasta taxa se va transpune in pret, va distorsiona concurenta, consumatorii se vor orienta catre celelalte companii care nu cresc preturile. Vedeti coloana din tabelul 2 cu cifre la 2024. Fix acest lucru s-a intamplat: companiile cu venituri peste 100 mil eur au inregistrat o scadere a cifrei de afaceri cu 1,8% in 2024, iar cele cu venituri intre 50-100 mil eur de -3.1%, in ciuda unei inflatii medii pentru anul 2024 de 8%. Interesant, singura categorie de venituri unde s-a inregistrat o scadere a cifrei de afaceri este segmental 250k – 500k eur, interval pentru care se aplica impozitul de 16% incepand cu anul 2025 (avand in vedere rulajele din 2024)”, continuă economistul.

În prezent, potrivit sursei, Partidul Social Democrat ar lua în calcul modificarea mecanismului fiscal, prin introducerea unui impozit minim de 0,5% aplicabil tuturor companiilor, indiferent de venituri.

Iancu Guda atrage însă atenția că această nouă formulă este în continuare ineficientă și sugerează în schimb o reformă a administrației fiscale, axată pe controale direcționate și eficientizarea activității ANAF.