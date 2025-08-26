Ministerul Finanțelor intenționează să desființeze Fondul Român de Contragarantare. În acest moment, Fondul dispune de un Consiliu de Supraveghere format din șapte membri și de trei directori. Instituția funcționează ca o entitate financiară specializată în sprijinirea accesului la finanțare prin emiterea de scrisori de contragarantare.

Desființarea instituțiilor de stat considerate ineficiente reprezintă o strategie eficientă pentru debirocratizare și reducerea cheltuielilor publice. Această măsură face parte dintr-un set de acțiuni inițiate de guvernul condus de Ilie Bolojan, cu scopul de a stabiliza finanțele țării.

Eliminarea structurilor statului care nu sunt indispensabile și care au ajuns să funcționeze mai degrabă ca sinecuri pentru anumite persoane din sectorul public, ce își suplimentează veniturile cu efort minim, constituie una dintre cele mai eficiente modalități de a reduce birocrația și de a scădea costurile reale ale statului, relatează Profit.ro.

Anul trecut, România a raportat cel mai ridicat deficit bugetar din Uniunea Europeană, ceea ce a determinat Comisia Europeană să inițieze o procedură de suspendare a fondurilor europene. În prezent, piețele financiare și agențiile de rating urmăresc evoluția și așteaptă o stabilizare durabilă a bugetului.

Oficial, instituția financiară are rolul de a facilita accesul IMM-urilor la finanțare, prin emiterea, în beneficiul antreprenorilor români, a scrisorilor de contragarantare pentru credite și alte instrumente de finanțare. Aceasta contribuie astfel la funcționarea sustenabilă a pieței financiar-bancare din România.

De asemenea, în cadrul unor programe guvernamentale dedicate mediului de afaceri sau persoanelor fizice, Fondul gestionează plafoanele de garanții de stat alocate acestor finanțări.

În prezent, conducerea Fondului de Contragarantare este alcătuită din persoane care dețin și funcții importante în alte instituții de stat.

Președintele directoratului beneficiază de un salariu brut lunar de 26.460 de lei, în timp ce ceilalți membri ai directoratului încasează 25.200 de lei brut pe lună.

Președintele Consiliului de Supraveghere primește 18.900 de lei brut lunar, iar membrii consiliului câte 12.600 de lei brut fiecare.

Noua structură, considerată suficientă pentru finalizarea procesului de dizolvare, va fi alcătuită dintr-un director și trei membri ai consiliului de administrație.

Ministerul Finanțelor propune „un cadru care să permită adoptarea flexibilă a unui sistem de administrare și conducere cu un număr redus de membri, bazat pe eficiență și reducerea costurilor la nivelul companiilor de stat”.

În acest sens, se va trece de la sistemul dualist existent la un sistem unitar, condus de un Consiliu de Administrație format din trei membri și un director.

Garanțiile aflate în soldul Fondului vor fi predate în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a deciziei de desființare, iar principalul obiectiv al noii conduceri va fi finalizarea procesului de dizolvare.

Consiliul de Supraveghere este alcătuit din:

Nicolae Stănică – președinte provizoriu (și președinte al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză)

Rada-Cosmina Crăciun – membru provizoriu (fost secretar general adjunct la Ministerul Finanțelor)

Elena Gurguiatu, Roxana Andreea Simion, Jacint Attila Juhasz și Csaba Varga – membri provizorii

O poziție vacantă

Directoratul cuprinde:

Andreea Laura Săndulesc – președinte provizoriu

Andreia Magdalena Surcel – membru provizoriu

O poziție vacantă

Această restructurare a Fondului Român de Contragarantare face parte din eforturile guvernului de a eficientiza aparatul de stat și de a reduce cheltuielile publice, rămânând de văzut care va fi impactul acestei decizii asupra sistemului financiar.