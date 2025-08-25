Luni, compania Romarm a comunicat semnarea contractelor de mandat pentru noii membri ai conducerii executive, respectiv Directorul General și Directorul Economic, un pas care consolidează structura de guvernanță corporativă și întărește direcțiile strategice de dezvoltare ale societății.

Noul director general, Răzvan Pîrcălăbescu, a semnat contractul de mandat după finalizarea unei proceduri de selecție desfășurate în mod public și transparent, conform prevederilor legale. Cu o experiență solidă în industria de apărare, producția specializată și cooperarea guvernamentală la nivel înalt, acesta va coordona compania spre consolidarea capacităților de producție și dezvoltarea parteneriatelor strategice pe plan internațional.

Adrian Teotoc, desemnat în funcția de director economic, a semnat contractul de mandat în urma aceleiași proceduri de selecție riguroase. Specialist recunoscut în domeniul financiar, cu o carieră solidă de CFO și experiență relevantă în administrarea unui holding din industria petrochimică ce înregistra o cifră de afaceri anuală de peste 1 miliard de euro, acesta va avea rolul de a asigura stabilitatea financiară a companiei, de a optimiza utilizarea resurselor și de a implementa politici moderne de control și eficiență economică.

Procesul de selecție s-a derulat în deplină conformitate cu legislația aplicabilă și a fost coordonat de o echipă de specialiști cu expertiză în recrutare pentru poziții executive, guvernanță corporativă, mentorat tehnologic NATO, precum și în redresarea și managementul performanței companiilor de stat.

Semnarea contractelor de mandat reprezintă nu doar un pas în consolidarea echipei de conducere executivă, ci și un moment cheie pentru întărirea credibilității CN ROMARM S.A. pe plan internațional. Acest demers se înscrie în contextul parteneriatelor deja inițiate cu companii de renume mondial, precum Rheinmetall, Northrop Grumman, PT Pindad, General Dynamics OTS, Heckler & Koch, Beretta și Periscope Aviation.

Prin aceste colaborări strategice, sprijinite de o echipă de management profesionistă, compania își propune dezvoltarea unor linii de producție moderne, implementarea transferului de tehnologie și creșterea competitivității României în industria de apărare, atât la nivel NATO, cât și pe piața globală.

Membrii Consiliului de Administrație al Romarm au subliniat că, prin semnarea contractelor de mandat, compania își reconfirmă angajamentul față de guvernanța corporativă, profesionalizarea managementului și consolidarea rolului strategic al industriei naționale de apărare în arhitectura de securitate a României și a aliaților NATO.

„Prin semnarea contractelor de mandat, CN ROMARM S.A. își reconfirmă angajamentul față de guvernanța corporativă, profesionalizarea managementului și consolidarea rolului strategic al industriei naționale de apărare în arhitectura de securitate a României și a aliaților NATO”, au precizat aceștia.

Pe data de 14 august, Romarm a anunțat încheierea procedurii de selecție pentru echipa de conducere executivă, proces desfășurat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu toate modificările și completările ulterioare.