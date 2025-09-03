Fondul Proprietatea (FP), unul dintre cele mai importante vehicule de investiții din România, traversează o perioadă de incertitudine, în care selecția unui nou administrator s-a transformat într-un test de influență financiară și geopolitică.

Analistul Adrian Negrescu avertizează că DailyBusiness.ro a semnalat că există interese majore care încearcă să împiedice transformarea FP într-un fond național de investiții, capabil să susțină companiile românești și să ofere alternative mai ieftine și mai rapide la finanțarea bancară tradițională.

„Exista o expresie in business – Follow the money. Este de inteles de ce exista interese majore pentru a bloca transformarea Fondului Proprietatea intr-un fond national de investitii, ”, afirmă Negrescu.

Postarea sa subliniază că Fondul Proprietatea are toate ingredientele pentru a deveni un vector de sprijin pentru economia locală: este listat la bursă, are o imagine publică bună și poate atrage infuzii de capital. Totuși, interesele externe, unele cu dimensiuni financiare și chiar geostrategice, reprezintă obstacole majore.

Procesul de desemnare a noului administrator, lansat în urmă cu doi ani, a fost unul lung și costisitor. Din 32 de fonduri internaționale invitate să participe, doar două au depus oferte. Nici actualul administrator nu și-a exprimat intenția de a continua mandatul, ceea ce ridică semne de întrebare privind starea Fondului și perspectivele sale pe termen lung.

Intrarea în scenă a două vehicule de investiții din Ljubljana, legate de familia Rigelnik, a transformat selecția administratorului într-un punct de interes internațional. Acești investitori și-au majorat în ultimele luni participația la Fond până la pragul critic de 5% și cer anularea procesului de selecție, precum și demiterea Comitetului Reprezentanților. Mișcările lor ridică semne de întrebare cu privire la intențiile reale, având în vedere trecutul lor controversat în Slovenia.

Herman și Matej Rigelnik, tată și fiu, sunt figuri proeminente ale capitalismului sloven post-1990, cu un istoric complex de implicare politică și financiară. Herman Rigelnik a deținut funcții politice importante, inclusiv vicepremier și președinte al Parlamentului, și a fost asociat cu Forum 21, o organizație acuzată că a exercitat influență nejustificată asupra numirii oficialilor și a politicilor guvernamentale.

În 1994, Herman Rigelnik a preluat compania strategică de stat Autocommerce/ACH și a ajuns să o controleze integral printr-o preluare managerială susținută de bănci apropiate Forum 21. Cea mai controversată tranzacție a fost vânzarea Adria Mobil în 2016 către grupul francez Trigano pentru aproape 232 milioane euro, eveniment care a generat acuzații de prejudiciere a acționarilor minoritari cu 37 milioane euro. În 2018, procurorii sloveni au deschis o anchetă pentru delapidare, suspectând un prejudiciu de 21 milioane euro.

Acest caz a devenit un reper al riscurilor asociate cu investitorii care exercită influență asupra unor companii strategice, lecția fiind clară: lipsa de transparență și control poate afecta grav acționarii minoritari.

După tranzacția Adria Mobil, familia Rigelnik și-a consolidat segmentul hotelier din Ljubljana prin Axor Holding și a listat proprietățile imobiliare sub Equinox Nepremičnine d.d., companie cu venituri din chirii. Matej Rigelnik, fiul, a devenit CEO al Equinox, iar Axor a rămas acționar major. În plan public, familia a promis separare de roluri și guvernanță la prețuri de piață, însă acuzațiile privind practici neloiale și ostilitatea față de micii acționari au persistat.

Fondul Proprietatea este în acest moment o miză strategică: structura sa de active – infrastructură, companii strategice, cash-flow predictibil și vizibilitate publică – oferă levier pentru cei care urmăresc influență regională. Achiziția unui pachet critic poate oferi drept de veto, putere de negociere în jurul politicilor de distribuire a capitalului și capacitate de blocare sau promovare a deciziilor majore.

Negrescu subliniază că FP nu este doar un fond listat, ci un vector de dezvoltare pentru economia românească. Transformarea sa într-un fond național de investiții ar putea oferi capital românesc mai competitiv și mai rapid accesibil companiilor locale, dar obstacolele generate de interesele externe riscă să saboteze această oportunitate.