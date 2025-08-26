Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat în ședința coaliției intenția de a modifica legislația privind capitalul social minim pentru SRL-uri. Oficialul afirmă că măsura este necesară pentru a combate fenomenul firmelor-fantomă și pentru a aduce mai multă responsabilitate în mediul de afaceri. Noua propunere introduce un mecanism adaptiv, prin care suma depusă ca capital social va fi corelată cu mărimea și veniturile companiei.

În prezent, legislația permite înființarea unei firme cu un capital social de doar 1 leu. Potrivit lui Alexandru Nazare, această prevedere, deși gândită pentru a sprijini start-up-urile, a generat efecte negative.

În cadrul ședinței de guvern, ministrul a prezentat o propunere care stabilește praguri minime pentru capitalul social, în funcție de veniturile companiei. Măsura a fost concepută după consultări cu mediul antreprenorial.

„Capital social SRL: Am susţinut ieri, în şedinţa coaliţiei de guvernare, o măsură importantǎ pentru IMM-uri şi start-up-uri – modificarea capitalului social minim pentru SRL-ur. În urma dezbaterii publice şi a numeroaselor sugestii pe care le-am primit din mediul antreprenorial, noua propunere introduce un sistem adaptiv, corelând suma capitalului social cu dimensiunea afacerii. Astfel: În cazul companiilor cu venituri mai mici de 395.000 lei, capitalul social minim propus este de 500 lei, Companii cu venituri între 395.000 şi 7.000.000 lei: capitalul social minim devine 5.000 lei, iar în cazul firmelor cu venituri de peste 7.000.000 lei, capitalul social minim propus devine 90.000 lei”, anunţă ministrul Finanţelor, pe Facebook.

Nazare subliniază că pentru firmele nou-înființate pragul de pornire va fi de 500 lei. Pe măsură ce activitatea economică crește, se va majora și capitalul social, ceea ce ar aduce mai multă responsabilitate în piață.

Pentru a încuraja conformarea, proiectul prevede reduceri de taxe. Până la 31 decembrie 2026, majorările de capital vor beneficia de un discount de 50% la tariful de publicare în Monitorul Oficial, dacă modificarea privește doar această componentă.

Potrivit ministrului, fenomenul firmelor-fantomă a luat amploare din cauza capitalului social simbolic. Nazare explică faptul că, teoretic, orice persoană cu 1.000 de lei poate deschide astăzi 1.000 de SRL-uri. Aceasta a dus la apariția companiilor fără activitate economică reală, folosite pentru datorii și fraude.

„Mulţi dintre dvs. aţi întrebat, pe bună dreptate: de ce această măsură? Azi, în România, poţi înfiinţa o firmă cu 1 leu capital social. Aceastǎ sumǎ modicǎ a avut rolul iniţial de a susţine start-up-urile, dar a generat si efecte negative: apariţia a numeroase firme-fantomă. Practic, oricine are 1.000 de lei poate înfiinţa azi 1.000 de SRL-uri. Ceea ce s-a şi întâmplat, ducând la apariţia generalizată a fenomenului de firme – fantomă: companii fără activitate economică reală, folosite pentru a acumula datorii către parteneri şi către stat, după care dispar. Multe dintre ele fac parte din reţele de fraudă de tip carusel TVA sau din mecanisme prin care se ascund adevăraţii beneficiari ai unor tranzacţii ilegale”, explică ministrul.

Oficialul atrage atenția asupra pierderilor provocate de aceste companii fictive. Pe lângă prejudiciile aduse partenerilor de afaceri, statul înregistrează pierderi semnificative din taxe și impozite.

„Noua regulă va obliga toate firmele să majoreze capitalul social minim, în termenul legal. Ce înseamnă acest lucru? Reţelele de firme-fantomă vor ieşi la suprafaţă sau se vor închide – cei corecţi vor creşte capitalul, iar cei care deţin sute de firme şi nu vor depune vor fi astfel filtraţi. Proprietarii reali ai firmelor nu se vor mai putea ascunde în spatele SRL-urilor de 1 leu”, subliniază el.

Nazare precizează că România are printre cele mai reduse cerințe din Uniunea Europeană în privința capitalului social minim. Oficialul menționează mai multe exemple pentru a arăta diferențele semnificative între legislațiile naționale.

„În multe alte state, sumele sunt semnificativ mai mari, precum Austria (10.000 EUR), Germania (25.000 EUR), Slovenia (7.500 EUR), Ungaria (7.500 EUR) s.a. Există şi ţări europene cu un capital social simbolic, de 1 EUR, dar acestea nu au problema masivă a firmelor-fantomă şi nici deficitul bugetar record al României – cel mai mare din UE, cauzat în mare parte de slaba colectare. Pentru antreprenorii corecţi, această măsură este un scut, nu o barieră. Banii depuşi drept capital social pot fi folosiţi pentru cheltuielile curente ale firmei (ex: sediu, alte plăţi) – important de subliniat că nu sunt bani blocaţi. În acelaşi timp, mǎsura contribuie la reducerea drasticǎ a fenomenului firmelor-fantomă, protejând atât companiile corecte de parteneri fictivi, cât şi statul”, explică Nazare.

Proiectul este în prezent în consultare publică. Ministerul Finanțelor invită antreprenorii și cetățenii să transmită opinii și observații cu privire la noile praguri propuse pentru înființarea SRL-urilor.