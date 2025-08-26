Coaliția de guvernare se reunește marți într-o ședință considerată decisivă pentru finalizarea Pachetului 2 de măsuri fiscale. Surse politice susțin că tema interzicerii cumulului pensiei cu salariul nu va fi inclusă în acest pachet, urmând să fie reglementată separat. Guvernul intenționează să adopte această măsură printr-o ordonanță de urgență, document aflat deja în consultare publică la Ministerul Muncii.

Proiectul prevede suspendarea pensiei pentru persoanele care, deși au decizie de pensionare, aleg să continue activitatea în instituții publice sau companii de stat.

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că „nu sunt prevăzute excepții și că măsura va fi aplicată imediat”. Scopul ar fi reducerea cheltuielilor bugetare și deblocarea posturilor pentru personal mai tânăr, susțin surse guvernamentale.

Tema generează însă ample reacții negative, mai ales în domenii deficitare de personal. Reprezentanții sindicatelor din educație avertizează că eliminarea cadrelor pensionare poate lăsa goluri majore în învățământ.

„Aceste decizii sunt împotriva copiilor”, a declarat Marius Nistor, președintele Federației Spiru Haret.

În replică, Bogdan Matei, reprezentant PSD, consideră că menținerea pensionarilor în sistem limitează accesul tinerilor profesori și blochează modernizarea.

Discuțiile s-au intensificat după ce ministrul Educației, Daniel David, a confirmat că a abordat subiectul cu premierul Ilie Bolojan. Potrivit declarațiilor sale, există deschidere pentru o soluție care să permită profesorilor pensionari să predea în continuare, fiind remunerați și cu pensie, și cu plata pentru orele susținute.

El a precizat că „implicarea profesorilor care sunt pensionați este fundamentală” pentru acoperirea catedrelor deficitare.

Nemulțumiri vin și din sectorul medical, unde organizațiile profesionale cer ca medicii să fie exceptați de la interdicție. Lipsa specialiștilor și presiunea din spitale sunt principalele argumente aduse în discuție. Autoritățile nu au transmis încă un punct de vedere clar în acest sens, dar surse guvernamentale indică faptul că subiectul rămâne deschis la negocieri.

Pe lângă problemele practice, există și un obstacol juridic major. În 2023, Curtea Constituțională a României a declarat neconstituțională o lege similară.

Decizia nr. 521/2023 a stabilit că interdicția cumulului pensiei cu salariul încalcă dreptul la muncă, dreptul de proprietate și alte principii constituționale. CCR a subliniat că „nimeni nu trebuie privat de pensie pentru că muncește”, returnând legea Parlamentului pentru modificări.

În decizia emisă pe 5 octombrie 2023, Curtea a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Articolele 2–11 din legea privind activitatea persoanelor pensionate au fost declarate neconforme cu Constituția. CCR a argumentat că respectivele dispoziții condiționau dreptul la pensie de renunțarea la muncă, ceea ce este inadmisibil.

Judecătorii au invocat articolele privind dreptul fundamental la muncă, protecția proprietății și principiile statului de drept. Decizia a fost luată în unanimitate, fiind considerată un reper juridic.

Parlamentul a fost obligat să reia procesul legislativ și să aducă reglementările în acord cu hotărârea Curții. Acest precedent ridică întrebări cu privire la legalitatea noii inițiative guvernamentale.

Între timp, liderii coaliției au revizuit semnificativ Pachetul 2 de măsuri fiscale. După revenirea PSD la negocieri, pragul capitalului social pentru deschiderea unei firme a fost redus drastic, de la 8.000 de lei la 500 de lei.

Potrivit surselor, au fost stabilite trei niveluri: 500 lei pentru firme cu cifra de afaceri de până la 400.000 lei, 5.000 lei pentru firme între 400.000 și 7 milioane lei și 90.000 lei pentru companii cu venituri peste 7 milioane lei.

De asemenea, au fost discutate modificări privind plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru cei care obțin venituri independente.

Baza de calcul ar urma să fie stabilită la 72 de salarii minime pe an, o valoare intermediară între actualul nivel de 60 și propunerea inițială de 90. Ministerul Finanțelor a lansat în consultare publică proiectul care conține și alte măsuri: majorarea impozitelor pe câștigurile bursiere, aplicarea unei cote forfetare pe chirii și obligativitatea caselor de marcat pentru închirierile pe termen scurt.

Un alt punct sensibil îl reprezintă reforma administrației publice. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că Ministerul Dezvoltării trebuie să țină cont de propunerile autorităților locale:

„Un minister al Dezvoltării nu poate să nu ţină cont de propunerile care vin şi de la Asociaţia Municipilor şi de la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene şi de la toate primăriile, pentru că vorbim aici de propuneri care au un impact pozitiv, care ajută şi care până acum văd că n-au fost luate în calcul”.

Liderii coaliției spun că va fi nevoie de mai multe ședințe în această săptămână pentru a ajunge la un acord final. Premierul Ilie Bolojan intenționează să meargă în Parlament săptămâna viitoare pentru a angaja răspunderea Guvernului pe acest pachet.

Subiectele rămase în discuție includ și majorarea graduală a vârstei de pensionare pentru magistrați, cu o tranziție pe zece ani până în 2036.

În acest context, următoarea întâlnire este programată marți, 26 august, la ora 17.00. Discuțiile continuă pentru definitivarea pachetului fiscal, însă proiectul de interzicere a cumulului pensiei cu salariul rămâne o temă separată, cu un traseu legislativ propriu.