Petru Dandea, secretarul general al Cartel Alfa, a spus, la dezbaterea despre proiectul legii pensiilor private, că sindicatele lor propun stabilirea unui comision fix pentru fondurile de pensii. El a explicat că un comision calculat în funcție de active pare mic, dar în realitate, pentru că se aplică în fiecare lună, poate aduna sume importante din fondurile administrate de pensiile private.

Sindicaliștii cred că fondurile de pensii private ar trebui să aibă un comision fix, nu unul calculat pe active. Ei spun că administrarea acestor fonduri nu e la fel de complicată ca administrarea fondurilor de investiții din Pilonul 2, iar pentru plata pensiilor se poate folosi un calcul simplu.

De aceea, propun ca legea să prevadă un comision fix, și nu unul pe active, care ar trebui discutat și reglementat separat, nu așa cum apare acum în articolul 36 sau 37.

„Un comision pe active – asta o spun nu pentru dumneavoastră, care sunteţi nişte profesionişti din sistem, o spun pentru presă şi s-o audă clar şi bine – un comision pe active este de fapt ceea ce matematicienii numesc ‘problema numerelor mici’. Când vă uitaţi în lege, veţi vedea că acest comision astăzi este fixat la 0,05%. Nu vă lăsaţi păcăliţi de acest număr mic! El este un număr mic, dar într-o schemă regresivă el acţionează pe active lunar, iar suma care se preia din fond de către administrator (de pensie privată, Pilonul 2 și Pilonul 3 – n. red.) poate deveni semnificativă. Deci aceasta este problema. În privinţa pensiilor şi a proiectului, noi credem că atâta vreme cât administrarea unui asemenea fond, care în sine este o plată a unei pensii, care matematic reprezintă o serie regresivă, care poate fi calculată şi cu un soft banal – sigur, există calcule actuariale pentru a calcula ratele acestor anuităţi, care se pot baza pe un calcul actuarial – dar noi considerăm că activitatea acestor fonduri este sensibil mai puţin complexă decât cea a fondurilor de investiţii din Pilonul 2 şi de aceea propunem ca în corpul legii să avem un comision fix de plată ce revine acestor fonduri de plată a pensiilor, în niciun caz un comision pe active. Dacă doriţi să aveţi un comision pe active, acesta trebuie discutat şi reglementat în cu totul alt fel, nu în felul în care îl avem acum în articolul 37 sau 36”, a indicat reprezentantul Cartel Alfa.

Petru Dandea spune că proiectul de lege este binevenit, chiar dacă a venit mult mai târziu decât era planificat inițial (Legea 411 prevedea adoptarea lui în 2009). El consideră că proiectul trebuie să includă toate elementele importante pentru calculul pensiilor și că acestea nu trebuie lăsate să fie stabilite ulterior prin norme ASF.

Potrivit lui, este esențial ca legea să prevadă clar aceste lucruri, pentru că vorbim despre o politică națională care protejează persoanele în vârstă. Această recomandare a fost inclusă și în avizul Consiliului Economic și Social, pe care Ministerul Muncii l-a primit.

Reprezentantul Cartel Alfa nu a avut o poziție clară privind suma care poate fi plătită la începutul unui contract de pensie, dar a spus că nivelul de cunoștințe financiare al populației este foarte scăzut. El a explicat că, deși fondurile private de pensii funcționează din 2008, mulți oameni nu știu ce sunt aceste fonduri, cum funcționează și ce scop au.

Din această cauză, în presă au apărut discuții false că Guvernul ar vrea să le fure banii. Dandea speră ca Ministerul Muncii să țină cont de recomandările din avizul Consiliului Economic și Social când revizuiește proiectul de lege și că parlamentarii îi vor invita să discute detaliile în Comisia de Muncă. Vicepreședintele ASF, Dan Armeanu, i-a spus că problemele legate de impozitare țin de Ministerul Finanțelor, nu de ASF.