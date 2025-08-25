Proiectul urmărește să reducă riscul unor dezechilibre investiționale, având în vedere că în fondurile de pensii private sunt acumulate peste 170 de miliarde de lei. Măsurile sunt gândite să asigure continuitatea plăților și să prevină destabilizarea pieței.

Raluca Turcan subliniază că proiectul stabilește cine poate deveni furnizor de pensii private: administratorii actuali ai fondurilor, societățile de asigurare de viață, societățile de administrare a investițiilor și o categorie nou-introdusă – „societăți de plată a pensiilor private”, adică entități nou-înființate sub forma unor societăți pe acțiuni.

„Proiectul de lege privind plata pensiilor private, inițiat de ASF și trimis Parlamentului, conține unele prevederi corecte, menite să evite situații neprevăzute precum retragerile masive care ar putea destabiliza sistemul investițional și ar putea afecta cele peste 170 de miliarde de lei acumulate. Există, însă, și unele prevederi care ridică un mare semnal de alarmă și care pot deschide calea unor noi afaceri pentru așa-numiții „băieți deștepți”, care se bucură de avantajul unor informații din interior”, a scris fostul ministru pe Facebook.

Această ultimă categorie ridică îngrijorări. Fostul ministru atrage atenția asupra necesității unei evaluări stricte, având în vedere că aceste entități noi ar putea gestiona fonduri deja acumulate și ar putea încasa comisioane suplimentare fără a demonstra valoare reală pentru participanți.

„Conform proiectului, furnizori de pensii private pot deveni:

• Administratorii actuali ai fondurilor de pensii (NN, BCR etc.);

• Societăți de asigurare de viață;

• Societăți de administrare a investițiilor;

• ”Societăți nou-înființate”, denumite „societăți de plată a pensiilor private” (S.A.).

Această ultimă categorie ridică întrebări foarte serioase!”, susține ea.

Conform prevederilor, fondurile acumulate, cu randamente pozitive în ultimii ani, ar putea fi transferate către societăți nou-înființate care, printr-un simplu soft de plată, ar deveni distribuitori de pensii și beneficiari ai unor noi comisioane. Această situație ridică întrebări legate de cine va profita efectiv de măsurile legislative.

„Este nevoie de ”societăți noi” pentru plata pensiilor private, într-o piață deschisă și competitivă, dar cele noi au oare aceleași rigori de autorizare cu administratorii existenți și societățile de asigurări sau de investiții care dețin deja atât infrastructura, mecanismele, cât și expertiza necesare realizării plăților? În practică, acest mecanism ar însemna că fondurile acumulate – cu randamente pozitive în ultimii ani – vor fi transferate către aceste societăți ”nou-înființate” care, printr-un simplu soft de plată, ar deveni nu doar distribuitori de pensii, ci și beneficiari ai unor noi comisioane. OARE CINE VREA SĂ IA COMISIOANE DE PE URMA PENSIILOR PRIVATE ALE ROMÂNILOR?”, a mai scris fostul ministru.

Turcan consideră că analiza acționariatului acestor societăți este esențială pentru a înțelege cine sunt adevărații beneficiari. Din punct de vedere economic, există temeri că banii deja investiți vor fi scoși din piață și transferați către entități noi, adăugând costuri suplimentare fără a garanta o valoare reală pentru participanți.

„O analiză atentă a mecanismului de înființare a unor “noi” societăți de plată, precum și a acționarilor lor ar fi extrem de utilă, pentru a înțelege cine sunt, de fapt, adevărații beneficiari ai acestei prevederi. Din punct de vedere economic, măsura pare discutabilă: banii deja investiți, cu diferite randamente, sunt scoși din piață și transferați către entități noi, care adaugă un cost suplimentar fără a ști dacă aduc o valoare reală pentru participanți”, a completat Turcan.

Pensiile private, și în special Pilonul II, reprezintă economiile de o viață ale românilor, într-un context în care Pilonul I este nesustenabil. Turcan subliniază că protejarea acestui mecanism ar trebui să fie o prioritate pentru parlamentari și guvernanți.

Fostul ministru solicită ca prevederea privind „societățile de plată a pensiilor private” să fie analizată cu maximă atenție în Parlament. De asemenea, recomandările OCDE și analiza comparativă cu alte state membre ar trebui să fie prezentate legislativului pentru o decizie informată.

„Pensiile private și, în mod special, Pilonul II trebuie tratate cu maximă responsabilitate. Este vorba despre economiile de o viață ale românilor, care deja suportă povara unui Pilon I nesustenabil. Pentru orice guvernant sau parlamentar, cu atât mai mult pentru cei care se revendică liberali, protejarea acestui mecanism ar trebui să fie o prioritate absolută. De aceea, solicit colegilor parlamentari ca această prevedere privind „societățile de plată a pensiilor private” din proiectul de lege să fie analizată cu toată atenția în Parlament. De asemenea, dacă există o recomandare OCDE cu privire la o astfel de măsură, ASF să o transmită Parlamentului, împreună cu o analiză comparativă cu situația din alte state OCDE”, a conchis fostul ministru.

Postarea poate fi vizualizată aici.