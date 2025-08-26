Secretarului de stat Luca Niculescu susține aderarea României la OCDE, proces ce poate face țara „mai atractivă pentru investițiile străine directe”.

De asemenea, standardele OCDE asigură o transparență și previzibilitate mai mare, ceea ce este apreciat atât de companiile germane deja prezente în România, cât și de cele interesate să investească aici, mai notează sursa citată.

Cu prilejul vizitei de prezentare la secretarul de stat Luca Niculescu, coordonator național pentru procesul de aderare la OCDE, noul ambasador german în România, Angela Ganninger, a declarat că Germania sprijină acest demers al României, „confirmând astfel poziţia şi sprijinul pe care Germania le manifestă de ani de zile”.

Luca Niculescu a declarat că a avut o întâlnire foarte bună cu noul ambasador al Germaniei, Angela Ganninger, și că mesajul acesteia a fost clar: Germania oferă sprijin total pentru aderarea României la OCDE, un demers care ar putea atrage mai multe investiții, reduce costurile de împrumut și contribui la creșterea nivelului de trai.

„Într-adevăr, o întâlnire foarte bună cu noua ambasadoare a Germaniei, Angela Ganninger. Mesajul ei e clar: sprijin total pentru aderarea României la OCDE – un pas care va aduce mai multe investiţii, costuri mai mici de împrumut şi un nivel de trai mai bun. Iar Germania este alături de noi pe acest drum”, a scris secretarul de stat pe Facebook.

În altă ordine de idei, amintim că marți, pe 21 august, președintele Nicușor Dan i-a întâmpinat la Palatul Cotroceni pe șefii misiunilor diplomatice, pe conducătorii oficiilor consulare și pe directorii institutelor culturale românești din străinătate, cu prilejul Reuniunii Anuale a Diplomației Române. El a subliniat că statul român necesită o reformă internă, după care este esențial să fie relansată economia.

Șeful statului a afirmat că negocierile privind viitorul cadru financiar multianual trebuie să reflecte direcțiile de dezvoltare ale României începând cu 2028. El a subliniat necesitatea unei analize interne temeinice a priorităților economice, a poziției României în Uniunea Europeană și a modului în care țara își poate crește vizibilitatea pe plan european.

Totodată, a menționat că aderarea României la OCDE, prevăzută până la sfârșitul anului 2026, constituie un obiectiv strategic, iar odată ce reformele vor fi implementate, economia românească va putea intra într-o etapă de relansare.

Nicușor Dan a sugerat ca Președinția, Guvernul și Ministerul Economiei să definească prioritățile economice strategice ale României, în consultare cu companiile autohtone. El a subliniat că mediul privat este competitiv și poate sprijini dezvoltarea țării, însă este necesară o strategie clară, precum și implicarea diplomaților pentru a facilita parteneriate și oportunități economice pe plan internațional. Mai multe puteți citi aici.