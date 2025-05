Moartea lui Michael Alaimo a fost confirmată pentru publicația Variety de fiica sa, Gabriella Alaimo Thomas. Deși nu a fost dezvăluită cauza morții, în mesajul transmis de aceasta se spune că „a murit în pace, în casa sa”.

Considerat un artist versatil, promotor al teatrului de avangardă, protagonistul a zeci de filme, Michael Alaimo a jucat în producții hollywood-iene precum „Space Jam”, „Mr. Mom”, „The China Syndrome” și „All I Want for Christmas”.

De asemenea, a avut o lungă carieră în TV, cu roluri în seriale de succes precum „Cheers”, „The Wonder Years”, „Scrubs”, „Barney Miller”, „Mr. Belvedere”, „Hill Street Blues” și „Betty White’s Off Their Rockers”, scrie Parade.

Michael Alaimo a studiat arta scenică la Brooklyn College

Înainte de a se muta la Los Angeles, Alaimo a început să studieze arta scenică la Brooklyn College. Din 1961 până în 1964, a urcat pe scena NY Shakespeare, unde a condus o trupă de comedia dell’arte. Tot în acea perioadă a fost implicat în activismul politic cu Gut Theatre.

În timpul facultății, a fost o fascinat de commedia dell’arte, un stil teatral italian care combină umorul fizic cu arhetipurile clasice. Această formă vibrantă și accesibilă de spectacol s-a aliniat cu dorința lui de a aduce teatru gratuit comunităților defavorizate care nu aveau acces la spectacole.

Michael Alaimo și-a îndreptat arta spre activismul politic

Odată cu ascensiunea mișcărilor sociale în anii 1960, Michael și-a îndreptat arta către activismul politic. În East Harlem, s-a alăturat Teatrului Gut, producând piese cu mare încărcătură politică, influențate de teatrul lui Luis Valdez. În San Francisco actorul a colaborat cu San Francisco Mime Troupe, lucrând la un documentar despre comunitățile din America Centrală.

Teatru anti-război alături de Jane Fonda și Donald Sutherland

Devotamentul său pentru justiția socială l-a determinat și să participe la turneul FTA (Free The Army), o trupă de teatru anti-război care urmărea să distreze soldații americani. Alături de actori de marcă precum Jane Fonda și Donald Sutherland, turneul a fost a fost inclus într-un film din 1972.

După nașterea fiicei lor, Gabriella, Michael și Louise s-au mutat în Los Angeles pentru a se concentra pe actorie. În North Hollywood, s-a născut a doua lor fiică, Giovanna. Michael a continuat să aibă o carieră prolifică ca actor, apărând în seriale de televiziune, filme și reclame pentru mărci importante. De-a lungul vieții, a rămas devotat teatrului, interpretând și regândind piese italiene la Theatre East.