Doliu în lumea filmului! Unul din cele mai reprezentative nume ale Hollywood-ului s-a stins

Este vorba despre Peter Bogdanovich, ale cărui filme „The Last Picture Show” şi „Paper Moon” i-au consilidat reputaţia în rândul celor mai importanţi regizori de film în Hollywood-ul anilor ’70. Regretabil, acesta a murit la vârsta de 82 de ani, conform informațiilor transmise de variety.com

Regizorul a avut şi roluri în seriale precum „The Sopranos”, la care a revenit ca psihoterapeut al Dr. Melfi; „The Simpsons”; şi ca DJ în „Kill Bill Volumes 1 and 2” de Quentin Tarantino.

Peter Bogdanovich, născut în statul New York pe 30 iulie 1939, într-o familie sârbo-austriacă, este actor, regizor şi producător. Acesta a fost recompensat cu premii la Veneţia, San Sebastián şi Locarno şi a primit două nominalizări la premiile Oscar, pentru regia şi scenariul filmului „The Last Picture Show” (1971), care i-a adus un trofeu BAFTA.

Pentru documentarul „Tom Petty and the Heartbreakers: Runnin’ Down a Dream” (2007), el a primit un premiu Grammy. Amintim că în anul 2018, la cea de-a zecea ediţie a Lumière Film Festival, a fost premiat pentru întreaga carieră.

Nu este singura tragedie care a avut loc recent la Hollywood

Amintim că actriţa de teatru şi televiziune Joan Copeland, sora dramaturgului Arthur Miller cunoscută pentru reprezentaţiile de pe Broadway şi rolul din serialul de televiziune „Law and Order”, a murit la vârsta de 99 de ani, la șase luni înainte de a împlini 100 de ani.

Fiul ei, Eric Kupchik, a confirmat că actriţa a murit în somn, în apartamentul ei din New York. Copeland și-a început cariera în teatru cu rolul Julietei din Romeo și Julieta, la Academia de Muzica din Brooklyn, în 1945. După acest rol și-a menținut o carieră activă în teatru.

Printre alte roluri ale ei pe Broadway se numără Detective Story (1949), Not for Children(1951), Handful of Fire (1958), Tovarich (1963), Something More! (1964), The Price (1968), Coco (1969), Two By Two (1970), Checking Out (1976), 45 Seconds from Broadway (2002) și Wit & Wisdom (2003) și altele.

Copeland a fost nominalizat la Drama Desk Award pentru producția din 1976 a lui Pal Joey și a câștigat un Drama Desk Award în 1981 pentru The American Clock. A apărut pe scenă în „Detective Story” şi „Pal Joey” şi în seriale precum „Love of Life” şi „Search for Tomorrow”.