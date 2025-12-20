Alessia Pop a plecat acasă cu marele trofeu! Finala celei de-a 13-a ediții a emisiunii Vocea României s-a încheiat vineri seară cu victoria Alessiei Pop, concurentă din echipa lui Tudor Chirilă. Marele show de la ProTV a fost marcat de momente artistice spectaculoase și de prezența unei invitate speciale de calibru internațional, artista franceză Patricia Kaas.

Alessia Pop, tânăra de 17 ani din Suceava, a impresionat publicul și juriul, obținând marele premiu în valoare de 100.000 de euro și confirmând, totodată, dominația lui Tudor Chirilă în competiție.

Alessia Pop a avut un parcurs remarcabil în marea finală, unde a demonstrat maturitate artistică și o versatilitate vocală rar întâlnită la această vârstă. În momentul solo, ea a interpretat celebra piesă „Purple Rain”, reușind să transmită emoție și forță într-o manieră apreciată de public.

Alături de antrenorul său, Tudor Chirilă, a cântat piesa „De vei pleca”, moment care a subliniat relația artistică strânsă construită pe parcursul sezonului. De asemenea, Alessia a oferit un moment special interpretând piesa „Ederlezi”, alături de naistul Cristian Ciaușu, câștigător al emisiunii Românii au Talent, sezonul 14 din 2024.

Originară din Suceava, Alessia Pop a atras atenția încă din audițiile pe nevăzute, unde a interpretat piesa „Dzelem, Dzelem”, cunoscută drept imnul internațional al romilor. Această apariție i-a adus reacții puternice din partea juraților și a publicului, marcând începutul unui parcurs constant ascendent în competiție.

Victoria Alessiei Pop a însemnat și un nou succes pentru Tudor Chirilă, care a câștigat Vocea României pentru a cincea oară consecutiv și pentru a opta oară în total.

În ultimii ani, antrenorul s-a impus prin concurenți precum Dragoș Moldovan în 2019, Iulian Nunucă în 2022, Alexandra Căpitănescu în 2023, Aura Șova în 2024 și, acum, Alessia Pop. De asemenea, Tudor Chirilă mai câștigase competiția în 2014, 2015 și 2016, cu Tiberiu Albu, Cristina Bălan și Teodora Buciu.

La doar 17 ani, Alessia Pop are deja un parcurs artistic solid. Ea a descoperit muzica la vârsta de cinci ani, când fredona primele versuri în mașina mamei sale.

De atunci, drumul ei a fost unul constant, cu cursuri de canto urmate încă din copilărie și studii la liceul de muzică, unde s-a concentrat pe pian și canto clasic. Deși nu provine dintr-o familie de muzicieni, talentul pare să fi fost moștenit de la bunica sa, cunoscută pentru vocea frumoasă.

Mama Alessiei, care administrează pensiunea familiei, reprezintă principalul ei sprijin și un model de determinare. De-a lungul timpului, tânăra a participat la numeroase concursuri, festivaluri și baluri, însă nu au lipsit momentele de îndoială, generate de descurajări venite din partea unor prieteni sau profesori.

Sprijinul mamei și al fratelui, alături de credința profundă, au ajutat-o să meargă mai departe. Alessia cântă în corul bisericii și consideră că acest lucru are un rol esențial în echilibrul său interior. După finalizarea liceului, își dorește să urmeze Conservatorul din București și să își construiască o carieră muzicală.

La Vocea României a venit pentru experiență și pentru a cunoaște oameni noi, imaginându-se încă din copilărie pe scena emisiunii.

Locul al doilea a fost ocupat de Anita Petruescu, din echipa lui Smiley. Ea a interpretat, alături de trupa Jazzapella, celebra piesă „Bohemian Rhapsody”, iar în momentul solo a cântat melodia „Tu ești primăvara mea”.

În duet cu Smiley, Anita a interpretat piesa „If I Ain’t Got You”. În vârstă de 31 de ani, ea a locuit în ultimii ani în Țările de Jos, unde a urmat un master în jazz.

Pe locul al treilea s-a clasat Raisa Radu, în vârstă de 16 ani, care a cântat piesa „Pădure” alături de Irina Rimes și a interpretat, împreună cu grupul psaltic Martyria, piesa „Imnul iubirii”.

Momentul său solo a fost piesa „Du-te, dor, cu dorurile”.

Locul patru i-a revenit Evei Nicolescu, din echipa Theo Rose și Horia Brenciu, care a interpretat „Impossible Dream” în solo, „Mi-am pus busuioc în păr” alături de Theo Rose și „Balada lui Iancu Jianu” împreună cu Adrian Nour.

Eva are 16 ani, cântă de la nouă ani și este fiica președintelui FC Dinamo, Andrei Nicolescu.

Invitata specială a serii a fost Patricia Kaas, care a interpretat piesele „Mon mec a moi” și „Il me dit que je suis belle”.

Artista franceză, născută pe 5 decembrie 1966 la Forbach, are o carieră impresionantă, cu peste 18 milioane de albume vândute. Printre cele mai cunoscute piese interpretate de ea se numără „Mademoiselle chante le blues”, „Mon Mec a Moi”, „Quand Jimmy Dit”, „Kennedy Rose”, „Entrer dans la lumière” şi „Il me dit que je suis belle”.

Patricia Kaas nu e străină nici de lumea filmului, făcându-și debutul în „And now… Ladies and Gentlemen” (2002), unde a jucat alături de Jeremy Irons.