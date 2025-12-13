Familia lui Manny Guerra a anunțat vestea printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. În mesaj se arată că producătorul a murit după o perioadă scurtă de boală. Membrii familiei au cerut respectarea vieții private în acest moment.

Mesajul a fost însoțit de un pasaj biblic, fără a fi oferite detalii suplimentare despre circumstanțele medicale.

„Cu inimile împovărate de durere anunțăm că Manny a plecat la Domnul … Vă rugăm să menționați familia Guerra în rugăciunile voastre și să le respectați intimitatea în această perioadă de doliu. Psalmul 34:18: «Domnul este aproape de cei cu inima frântă și îi mântuiește pe cei cu duhul zdrobit.»”

După confirmarea decesului, mai mulți artiști și fani ai muzicii Tejano au publicat mesaje de omagiu. Aceștia au amintit contribuția lui Manny Guerra la dezvoltarea genului și rolul său în lansarea mai multor cariere muzicale.

Mesajele au fost publicate pe platforme precum Facebook și au vizat activitatea profesională a producătorului, fără a intra în detalii personale, transmite Express.

Muzica Tejano, cunoscută și sub numele de muzică Tex-Mex, este un stil muzical popular care îmbină influențe mexicane. Evoluția sa a început în nordul Mexicului, ca o variantă a muzicii regionale mexicane cunoscută sub numele de norteño.

Manny Guerra și-a început cariera muzicală în anii ’60, ca membru al trupei Sunny and the Sunglows din San Antonio. Formația a avut succes cu piesa Talk to Me, care a ajuns pe locul 11 în Billboard Hot 100 și pe locul 9 în clasamentul Cash Box în 1963.

Trupa a apărut și în emisiunea American Bandstand, un moment important pentru artiștii Tejano, care aveau atunci o vizibilitate redusă pe canalele mainstream.

Ulterior, Manny Guerra s-a concentrat pe activitatea din spatele scenei. Prin Manny Music Inc., AMEN Recording Studios și GP Productions, a devenit unul dintre cei mai activi producători și ingineri de sunet din muzica Tejano.

A lucrat la numeroase albume și proiecte care au contribuit la conturarea stilului specific acestui gen, cunoscut și ca Tex-Mex, care combină influențe mexicane, europene și americane.

De-a lungul carierei, a colaborat cu artiști precum Jay Perez, Sunny Ozuna, Augustine Ramirez, Culturas, Joe Bravo și Laura Canales.

Printre cele mai cunoscute colaborări se numără cea cu Selena Quintanilla. Manny Guerra a produs muzică pentru artistă înainte de moartea acesteia, survenită în 1995, la vârsta de 23 de ani.

Selena era una dintre cele mai cunoscute artiste mexicano-americane ale perioadei, iar colaborarea cu Manny Guerra este menționată frecvent în contextul carierei sale timpurii.

Pe lângă activitatea de producție, Manny Guerra a fost implicat și în zona editorială, publicând articole și lucrări despre muzică. De-a lungul deceniilor, a contribuit la numeroase proiecte care au marcat evoluția muzicii Tejano și a industriei muzicale din sudul Statelor Unite.