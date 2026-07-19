Doliu în lumea filmului. A murit actorul Terence Donovan, cunoscut din „Neighbours” și „Home and Away”. Avea 90 de ani
SURSA FOTO: Dreamstime - Doliu, deces
Actorul britanico-australian Terence Donovan, cunoscut publicului din serialele „Neighbours” și „Home and Away”, a murit la vârsta de 90 de ani. Anunțul a fost făcut de familia sa, iar fiul său, actorul Jason Donovan, a transmis că tatăl său s-a stins din viață în mod pașnic, sâmbătă seară, la Melbourne.
Jason Donovan a anunțat moartea tatălui său
Jason Donovan și fratele său, Paul, au transmis că actorul Terence Donovan a murit înconjurat de familie.
Cei doi au spus că tatăl lor a fost o persoană plină de energie și că va rămâne o prezență de neînlocuit în viața lor. Totodată, au arătat că își găsesc alinarea în faptul că acesta a trăit intens și a rămas fidel principiilor sale până la final.
O carieră de peste șase decenii în televiziune și film
Născut la Londra, Terence Donovan s-a mutat în Australia în adolescență. Și-a început cariera ca interpret muzical, iar la începutul anilor 1960 a debutat în televiziune.
Consacrarea a venit în anii 1970, când a interpretat rolul detectivului Mick Peters în serialul polițist „Division 4”, urmat de personajul Vic Cameron din „Cop Shop”, producții care l-au transformat într-unul dintre cei mai cunoscuți actori de televiziune din Australia.
În anii ’90 s-a alăturat distribuției serialului „Neighbours”, unde l-a interpretat pe Doug Willis, la scurt timp după plecarea fiului său, Jason Donovan, din aceeași producție. Ulterior, a jucat și rolul lui Al Simpson în serialul „Home and Away”.
A jucat și în filme devenite clasice în Australia
Pe lângă activitatea din televiziune, Terence Donovan a avut o carieră importantă și în cinematografie.
Printre cele mai cunoscute filme în care a apărut se numără „The Man from Snowy River” și „Breaker Morant”. Actorul a urcat de-a lungul carierei și pe scena teatrului, participând la numeroase producții.
Actorul a susținut dezvoltarea industriei australiene de film și televiziune
În mesajul publicat după moartea tatălui său, Jason Donovan a amintit și implicarea acestuia în campania desfășurată la începutul anilor 1970 pentru sprijinirea producției locale de film și televiziune.
Potrivit actorului, Terence Donovan s-a numărat printre cei care au militat pentru introducerea obligației ca posturile comerciale de televiziune din Australia să difuzeze producții autohtone.
Jason Donovan a apreciat că acest demers a contribuit la dezvoltarea industriei cinematografice australiene în deceniile următoare și a creat condițiile pentru succesul unor filme devenite reprezentative, precum „The Man from Snowy River”, „Breaker Morant”, „Picnic at Hanging Rock”, „Priscilla”, „Muriel’s Wedding”, „Crocodile Dundee” și „Strictly Ballroom”.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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