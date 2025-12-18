Un fermier din comuna Mihălășeni, județul Botoșani, se confruntă cu pierderea unei suprafețe semnificative de teren agricol, ca urmare a datoriilor neachitate către o instituție bancară. Aproape 50 de hectare de teren au fost scoase la licitație de un executor judecătoresc din Suceava, pentru ca banca să-și recupereze creanțele.

Terenul este împărțit în patru loturi distincte:

unul de 219.700 metri pătrați,

altul de 232.000 metri pătrați,

un lot de 39.900 metri pătrați

și un lot mai mic de 8.400 metri pătrați

Valoarea totală estimată a suprafețelor depășește 2,3 milioane de lei, iar cele două loturi mai mari au fiecare un preț de pornire de peste un milion de lei.

Licitația este programată pentru data de 15 ianuarie, la sediul executorului judecătoresc Ștefan Cocoș, transmite agrointel.ro. Procedura face parte din măsurile legale prin care banca își poate valorifica terenurile și recupera sumele datorate de fermier.

Procedura, reglementată de Codul de Procedură Civilă, transformă bunurile în bani pentru a acoperi creanțele creditorilor.

Primul pas constă în identificarea și blocarea bunurilor. Pentru bunurile mobile se întocmește un proces-verbal de sechestru, iar pentru imobile se înscrie ipoteca judiciară în Cartea Funciară, împiedicând astfel vânzarea sau transferul lor.

Următoarea etapă este evaluarea proprietăților. Executorul desemnează un expert autorizat care stabilește valoarea de piață. Atât creditorul, cât și debitorul pot contesta raportul dacă consideră că evaluarea nu reflectă realitatea. Această valoare devine prețul de pornire al licitației.

Anunțurile trebuie afișate la sediul executorului și al primăriei unde se află bunul, dar și pe portalul oficial al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. În unele cazuri, se pot publica și în ziare locale sau naționale.

Licitația publică se desfășoară de regulă la sediul executorului. Prima rundă are prețul de pornire egal cu valoarea evaluată, iar în cazul în care bunul nu se vinde, prețul poate scădea la 75% în a doua licitație.

Dacă apar mai mulți ofertanți, bunul poate fi vândut la cel mai mare preț oferit, chiar dacă acesta este mai mic de 75%, dar nu mai puțin de 30% din valoarea inițială, cu acordul creditorului. Participanții trebuie să depună o cauțiune de 10% din prețul de pornire.

După adjudecare și plata integrală, executorul emite actul de adjudecare, care servește drept titlu de proprietate și este introdus în Cartea Funciară. Sumele obținute acoperă mai întâi cheltuielile de executare și creanțele creditorilor, iar eventualele excedente sunt returnate debitorului.