Stadionul Oţelul, scos la vânzare: Primăria Galaţi își manifestă interesul. Care este preţul de pornire

Primăria Galaţi a anunţat că intenţionează să preia stadionul Oţelul, arena pe care evoluează echipa locală de fotbal, preţul de pornire al tranzacţiei fiind stabilit la 3,5 milioane de euro. Achiziţia ar putea fi efectuată prin compensarea creanţelor pe care administraţia locală le are de recuperat de la combinatul siderurgic Liberty, deţinătorul actual al complexului sportiv.

Ziua de 19 iunie 2026 marchează o etapă importantă pentru combinatul siderurgic din Galaţi și pentru stadionul Oțelul. În aceeași zi va avea loc licitația pentru vânzarea complexului industrial, cu un preț de pornire de 444 milioane de euro, precum și o licitație separată pentru stadionul Oțelul, deținut de Liberty Galaţi, cu un preț de pornire de 3,5 milioane de euro.

„În ceea ce priveşte stadionul, Primăria Municipiului Galaţi şi-a manifestat intenţia de a-l achiziţiona în contul creanţei pe care o deţine faţă de Liberty Galaţi”, se arată în Planul de restructurare modificat al societăţii Liberty Galaţi, întocmit de administratorii concordatari Euro Insol şi CITR.

Principalul obstacol în procesul de preluare este reprezentat de ipoteca pe care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) o deține asupra unei părți din complexul sportiv.

Conform documentelor, Primăria Galaţi deţine o ipotecă de rang I de 9.329.409 lei asupra terenului stadionului. ANAF are, la rândul său, ipotecă legală de rang II asupra terenului și de rang I asupra construcțiilor aferente stadionului.

„În acest sens, pentru a putea da curs unei eventuale preluări de către Primăria Galaţi a stadionului în contul creanţei, se impune înlocuirea obiectului garanţiilor deja constituite între cele două instituţii”, se arată în documentul consultat de News.ro.

„Primăria municipiului Galaţi doreşte să preia stadionul Oţelul de la combinatul Liberty Galaţi. Totuşi, într-o perioadă în care platforma siderurgică îşi aşteaptă un nou investitor, nu pot fi stabilite acum detaliile unei eventuale preluări”, a transmis Compartimentul de Presă al Primăriei.

Reprezentanții municipalității au subliniat că „Preluarea arenei pe care echipa de fotbal Oţelul Galaţi a promovat prima dată în 1986 şi pe care a câştigat singurul titlu naţional de Campion din întreaga zonă a Moldovei este ancorată în argumente solide care ţin de mândria locală şi de necesitatea de a investi în infrastructura unei discipline sportive care aduce, deopotrivă, faimă oraşului şi promovează activitatea sportivă de la cele mai fragede vârste”.

Conform programului de plată a creanţelor din aprilie 2026, Primăria Galaţi are de recuperat prin Direcţia de Impozite şi Taxe Locale (DITL) suma de 32,3 milioane de lei, creanţă garantată. La aceasta se adaugă alte 11,8 milioane de lei, creanță bugetară. ANAF are de recuperat o creanţă garantată de 273 milioane de lei și una bugetară de 417 milioane de lei.

Licitația pentru stadionul Oțelul este publică și competitivă, cu preț în urcare. Pot participa atât persoane juridice române sau străine, cât și creditorii Liberty Galaţi, prin punerea creanței în contul prețului, în limita valorii creanței deținută.

Activele nu se pot adjudeca sub prețul de pornire. Garanția de participare este de 10% din prețul de pornire, iar diferența trebuie achitată integral în maximum 30 de zile de la declararea câștigătorului și întocmirea Procesului-verbal de licitație.

Colosul industrial Liberty s-a asociat cu clubul Oțelul încă din 1964, contribuind la construcția stadionului în 1979. Compania a rămas sponsor timp de 48 de ani, susținând echipa până la participarea în Cupa UEFA Intertototo, câștigarea titlului de Campioană, Supercupa României și participarea în Liga Campionilor.