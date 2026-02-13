Anunțul a fost făcut de Paul Cîrlănaru, CEO al Casa de Insolvență Transilvania (CITR), unul dintre cei doi administratori concordatari ai Liberty Galați.

Celălalt administrator concordatar este Euro Insol, cele două firme colaborând în cadrul unui consorțiu. Informația fusese făcută publică anterior în Profit Insider, cu mult înainte de a fi reluată în acest context. Potrivit lui Paul Cîrlănaru, este necesară o delimitare clară între interesul de principiu, intenția declarată și pașii concreți.

Acesta a precizat că, până în prezent, au existat cel puțin 13 părți interesate de combinat, cu care au avut loc discuții în diverse stadii, pe baza unor acorduri de confidențialitate, pentru a evalua potențiala investiție. În prezent, procesul a intrat într-o etapă aplicată, în care entitățile informate despre organizarea licitației, alături de întreaga piață relevantă, trebuie să își exprime oficial interesul.

Procedura se desfășoară în două etape: în primă fază, orice parte interesată poate achiziționa caietul de sarcini, care conține toate informațiile necesare, iar ulterior trebuie să se înscrie efectiv la licitație și să depună o garanție de participare sub forma unei scrisori de garanție bancară.

″Este important să distingem între curiozitate, intenţie şi fapte. Până la acest moment, au existat un număr de cel puţin 13 părţi interesate de combinat cu care am purtat discuţii în diverse stadii, bineînţeles pe bază de acorduri de confidenţialitate, pentru a putea să-şi facă o idee despre potenţiala investiţie. Acum, am ajuns la un demers aplicat, în care aceste entităţi, pe care le-am informat despre acest proces de licitaţie, ca de altfel întreaga piaţă relevantă, trebuie să-şi manifeste interesul expres. Manifestarea de interes se produce în 2 etape. Orice parte interesată poate achiziţiona caietul de sarcini al licitaţiei, cu toate informaţiile necesare, iar ulterior va trebui să se înscrie propriu-zis la licitaţie şi să ofere o garanţie de participare sub forma unei scrisori de garanţie bancară″, a spus Cîrlănaru.

Se pare că intenţia administratorilor concordatari este de a accelera cât se poate de mult procesul de vânzare.

″Am început o campanie amplă de informare pe tema viitoarei licitaţii. Caietul de sarcini poate fi deja achiziţionat. Avem deja mai multe intenţii de achiziţie a acestui caiet de sarcini. Prin calendarul pe care l-am propus, data licitaţiei va fi 12 martie, iar pe baza caietului, cei interesaţi vor putea să depună în timp util documentaţia necesară, în cazul în care vor decide să participe”, precizează Cîrlănaru în declaraţia acordată Profit.

Printre investitorii care și-au manifestat interesul pentru preluarea combinatului se numără UMB Grup România, controlată de Dorinel Umbrărescu, grupurile indiene JSW Steel și Jindal Group, precum și Galiawa Group din Irak. Pe listă se mai află DeLong Steel, KMC Steel, Metinvest din Ucraina, controlată de miliardarul Rinat Akhmetov, precum și un consorțiu european coordonat de traderul de mărfuri Steel Mont, cu sediul în Germania.

Paul Cîrlănaru a explicat că actualul proces de vânzare a devenit necesar după ce planul inițial de redresare a fostului Sidex Galați, finanțat de proprietarul GFG Alliance, controlat de miliardarul Sanjeev Gupta, nu a mai putut fi dus la îndeplinire.

CEO-ul Casa de Insolvență Transilvania (CITR) a precizat că prețul de pornire al licitației, de 690 de milioane de euro, vizează întreaga platformă industrială, incluzând atât activele Liberty Galați, cât și pe cele ale Liberty Tubular Products Galați. Acest nivel de preț ar permite acoperirea integrală a datoriilor către creditorii garantați și către bugetul de stat, printre principalii creditori aflându-se fosta EximBank și ANAF.

În plus față de suma plătită pentru achiziție, un eventual cumpărător va trebui să dispună de aproximativ 200 de milioane de euro suplimentari, necesari pentru repornirea combinatului și menținerea acestuia în funcțiune.