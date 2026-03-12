Licitația pentru valorificarea Combinatului Siderurgic Galați și a secției Tubular s-a încheiat joi, în urma unui proces amplu de promovare și dialog cu investitori din industria siderurgică.

Procedura a fost organizată de consorțiul administratorilor concordatari Euro Insol și CITR. În urma acesteia, cinci investitori strategici din Europa și Asia au achiziționat caietul de sarcini, iar o parte dintre aceștia au efectuat deja vizite la combinat pentru a analiza oportunitățile de investiție.

Administratorii concordatari au desfășurat o campanie amplă de promovare pentru a atrage investitori interesați de preluarea combinatului.

Oportunitatea de investiție a fost prezentată unor actori importanți din industria siderurgică și fonduri de investiții la nivel global. Au fost contactați direct 13 investitori care își manifestaseră anterior interesul pentru combinat, iar informațiile au fost transmise și către ambasadele statelor cu care România are relații economice.

De asemenea, au fost realizate prezentări către 40 de fonduri de investiții specializate în sectorul siderurgic, precum și către cele mai mari 30 de companii siderurgice din India, regiunea EMEA și America, dar și către organizații importante din industrie din SUA și Europa.

Campania a inclus și promovare în presa națională și internațională, precum și pe platforme de social media, acțiuni care au generat milioane de afișări și au crescut vizibilitatea combinatului în rândul investitorilor globali.

Potrivit administratorilor concordatari, compania a trecut în ultimul an printr-un proces de stabilizare care a permis evitarea falimentului și pregătirea pentru atragerea unui investitor strategic.

„În ultimul an, compania a fost stabilizată astfel încât să nu intre în faliment, iar astăzi vorbim despre un activ bine conservat, pregătit pentru a fi preluat de un investitor strategic care să îi valorifice potențialul industrial. În plus, interesul concret al celor cinci investitori care au achiziționat caietul de sarcini ne arată că există premise reale ca acest proces să se finalizeze cu succes și într-un calendar rezonabil, astfel încât combinatul să-și recapete rolul de pilon economic important pentru regiune. Sunt convins că următoarele etape vor confirma acest potențial”, a declarat Remus Borza, președinte Euro Insol.

Reprezentanții administratorilor concordatari susțin că unul dintre elementele care atrag investitorii este resursa umană calificată care există la combinat.

„Interesul manifestat de investitori confirmă că acest activ industrial rămâne relevant la nivel european. Dincolo de infrastructura și capacitățile industriale, unul dintre cele mai valoroase atuuri ale combinatului este forța de muncă specializată care există aici. Competențele tehnice, experiența acumulată în ani de activitate și cultura industrială a acestei echipe reprezintă un capital strategic pentru orice investitor care dorește să repornească și să dezvolte producția. Tocmai de aceea, în dialogul pe care l-am avut cu investitorii, interesul pentru resursa umană a fost constant menționat ca un element esențial al potențialului combinatului”, a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Procesul de licitație va continua în perioada următoare conform etapelor stabilite, iar administratorii concordatari vor menține dialogul cu investitorii interesați pentru identificarea unui investitor strategic.

Comitetul Interministerial va fi informat în continuare cu privire la evoluția procedurii și la concluziile rezultate din procesul de promovare și licitație.

Totodată, în luna februarie, Tribunalul Galați a aprobat modificarea Planului de restructurare al Liberty Galați, propusă de consorțiul Euro Insol – CITR, decizie care a deschis calea pentru valorificarea activelor combinatului și atragerea unui investitor strategic.