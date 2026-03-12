Românii Ion Stoica și Matei Zaharia sunt cei mai bine clasați antreprenori români în topul celor mai bogați oameni din lume realizat de Forbes. Potrivit unei analize Economedia, cei doi ocupă în acest an poziția 852 la nivel global, o urcare semnificativă față de locul 1462 ocupat în ediția precedentă.

Averea fiecăruia dintre ei este estimată în prezent la aproximativ 5 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o dublare a valorii față de anul trecut.

Stoica și Zaharia sunt cofondatori ai companiei americane de software Databricks, evaluată de investitori privați la aproximativ 134 de miliarde de dolari. Ion Stoica este președintele executiv al companiei și profesor de informatică la Universitatea California din Berkeley, în timp ce Matei Zaharia este director tehnic al companiei și unul dintre principalii arhitecți ai platformei tehnologice pe care se bazează firma.

Zaharia este considerat creatorul motorului de analiză a datelor Apache Spark, o tehnologie dezvoltată în perioada în care era doctorand la Berkeley. În 2014, acesta a stabilit un record mondial pentru viteza de sortare a datelor, iar ulterior tehnologia a devenit fundamentul platformei Databricks, companie care dezvoltă soluții de analiză a datelor și inteligență artificială.

Pe locul al treilea între românii incluși în clasamentul Forbes se află omul de afaceri Ion Țiriac, care ocupă poziția 1755 la nivel mondial.

Averea sa este estimată la aproximativ 2,4 miliarde de dolari, în creștere față de 2,1 miliarde de dolari în anul precedent.

Fost jucător profesionist de tenis, Țiriac conduce în prezent Grupul Țiriac, un conglomerat de afaceri cu investiții în domenii precum imobiliare, sectorul auto și servicii financiare.

După retragerea din activitatea sportivă, în anii ’70, el a devenit antrenor și manager pentru jucători de tenis de top, printre care Guillermo Vilas, Marat Safin și Boris Becker, iar după 1990 s-a orientat către mediul de afaceri.

Clasamentul Forbes îi include și pe Dragoș Pavăl și Adrian Pavăl, fondatorii companiei Dedeman, unul dintre cei mai mari retaileri români din domeniul materialelor de construcții și amenajărilor interioare.

Dragoș Pavăl ocupă poziția 1913 în clasamentul global, cu o avere estimată la 2,2 miliarde de dolari, în timp ce Adrian Pavăl se situează pe locul 2600, cu o avere evaluată la aproximativ 1,5 miliarde de dolari.

Compania Dedeman a fost fondată în 1992, la Bacău, iar în prezent operează 57 de magazine la nivel național și generează o cifră de afaceri de aproximativ 2 miliarde de dolari.

Retailerul comercializează aproximativ 60.000 de produse, de la materiale de construcții și unelte până la mobilier și electrocasnice.

Lista românilor incluși în clasamentul Forbes este completată de Daniel Dines, cofondator și CEO al companiei de tehnologie UiPath.

Antreprenorul ocupă poziția 2858 la nivel mondial, cu o avere estimată la 1,3 miliarde de dolari, în scădere față de 1,4 miliarde de dolari înregistrată în ediția precedentă.

UiPath este o companie specializată în automatizarea proceselor robotizate, care s-a listat la Bursa de Valori din New York în aprilie 2021. Compania a fost fondată în 2005 la București, inițial sub numele DeskOver, iar în 2018 și-a mutat sediul central la New York.

În fruntea clasamentului global realizat de Forbes se află antreprenorul Elon Musk, cu o avere estimată la 839 de miliarde de dolari, în creștere semnificativă față de anul trecut, când averea sa era evaluată la 342 de miliarde de dolari.

Pe următoarele poziții în topul global se află cofondatorii Google, Larry Page și Sergey Brin.