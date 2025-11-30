Ion Țiriac este, chiar și în prezent, recunoscut drept unul dintre cei mai bogați români, un statut menținut de-a lungul decadelor. Deși ierarhiile financiare din țară au fluctuat, numele său a rămas constant în topul primilor clasați. Se estimează că averea acumulată de Țiriac prin intermediul diverselor sale companii se ridică la miliarde de euro.

Fostul sportiv nu a început să acumuleze capital doar în anii ’90, ci încă din copilărie. Născut în 1939, Țiriac a povestit într-un interviu pentru Digisport cum primele sale activități comerciale au fost motivate de necesități simple.

„M-a ajutat foamea. E greu să vă spun eu, pentru că e greu să vă identificați cu anii ’50, cum făceai să obţii un colac sau o bucată de pâine. Trebuia să inventezi tot felul de lucruri. Primele comerțuri pe care le-am făcut era să iei de la Moscova două ceasuri Pobeda şi să le vinzi în ţară cu doi lei, iar cu doi lei să cumperi patru sticle de coniac şi să le vinzi la Moscova cu şase lei şi aşa mai departe”, a relatat Țiriac.

Astfel, încă din primii ani ai maturității, fostul tenisman și-a dezvoltat un simț al afacerilor care avea să-i definească întreaga carieră financiară.

După Revoluția din 1989, Ion Țiriac a profitat de contextul de piață emergent pentru a investi în mai multe sectoare economice. În primii ani ai tranziției, afaceristul a intrat în domenii precum banking, asigurări, retail, imobiliare și sport. De asemenea, a avut implicări financiare în proiecte majore, inclusiv în cadrul grupului METRO.

În 1990, Ion Țiriac a fondat Banca Comercială Ion Țiriac, considerată prima bancă privată din România. Această mișcare a reprezentat un punct de cotitură în cariera sa, oferindu-i acces la capital și resurse care aveau să-i crească semnificativ averea. Ulterior, banca a evoluat, devenind Unicredit Țiriac Bank printr-o asociere cu grupul italian UniCredit.

În 2014, Țiriac a vândut participația de 45,059% pe care o deținea în cadrul băncii către UniCredit, tranzacție estimată la aproximativ 700 de milioane de euro. Această decizie a contribuit substanțial la consolidarea averii sale și i-a permis să-și diversifice investițiile în alte domenii.

Într-un interviu pentru gsp.ro, Ion Țiriac a vorbit despre experiențele sale timpurii și despre raportarea sa la bogăție și sărăcie:

„Bogăția, sărăcia. Sunt niște noțiuni pe care în ziua de astăzi nu prea le avem. Eu oameni săraci încă n-am văzut! Iar cei care nu pot să pună mâna pe-o mătură, aia e treaba lor! Eu n-am plecat de la mătură, dar am pus zeci de mii de metri pătrați de mochetă. De fiecare dată când organizam Cupa Davis și-aveam și respectabila vârstă de 40 de ani. Și puneam singur mocheta. Cum o făceam eu nu făcea nimeni. Iar dacă nu făceam eu, nu ieșea ca lumea”, a explicat acesta.

În ultimii ani, au existat informații conform cărora Ion Țiriac și-ar fi donat întreaga avere. În realitate, acesta are acces la resurse considerabile prin intermediul Fundației Ion Țiriac, condusă de fiul său cel mare, Alexandru Țiriac. Fundația îi permite să facă achiziții și să finanțeze proiecte importante, menținându-și influența în diverse sectoare economice.

Estimările publicate de publicațiile financiare indică o avere a lui Ion Țiriac de aproximativ 2,5 miliarde de dolari (echivalentul a 2,1 miliarde de euro). De-a lungul timpului, a fost constant în topul celor mai bogați români.

Totuși, în contextul evoluției economice și al apariției altor afaceriști importanți, poziția sa în clasamente a variat. În ultimii ani, persoane precum Daniel Dineș, frații Pavăl sau profesorii Ion Stoica și Matei Zaharia au intrat în topul celor mai bogați români, plasându-l pe Țiriac pe locul al treilea într-un clasament recent realizat de surse americane.