Potrivit analizelor internaționale, cea mai mare creștere procentuală a fost înregistrată în Polonia, unde numărul persoanelor foarte bogate a avansat cu 109%. Turcia urmează cu un plus de 94%, iar România ocupă poziția a treia, cu o creștere de 93%.

Și alte state europene au raportat evoluții importante în ceea ce privește averile foarte mari. Grecia, Cehia și Portugalia au înregistrat majorări de peste 50% în ultimii ani.

Per total, populația europeană a persoanelor cu averi de zeci de milioane de dolari a crescut cu 26% în ultimii cinci ani. În acest interval, peste 37.000 de noi multimilionari au intrat în această categorie, iar numărul total al acestor persoane a ajuns la aproximativ 183.953 în Europa.

La nivel mondial, există peste 710.000 de persoane cu averi de peste 30 de milioane de dolari, iar Europa concentrează aproximativ 25,8% dintre acestea.

Revista americană a publicat ediția 2026 a clasamentului miliardarilor la nivel mondial, iar România este reprezentată de șase antreprenori și investitori care au construit afaceri în tehnologie, retail, investiții și industrie. Lista este dominată în continuare de nume importante din sectorul tech internațional, însă prezența românilor confirmă consolidarea capitalului autohton în economia globală.

În fruntea clasamentului realizat de Forbes se află Elon Musk, cu o avere estimată la 839 de miliarde de dolari. Acesta este urmat de Larry Page, cu 257 de miliarde de dolari, și de Sergey Brin, cu 237 de miliarde de dolari.

Dominanța fondatorilor din industria tehnologiei arată că sectorul inteligenței artificiale, al platformelor digitale și al serviciilor software continuă să genereze cele mai mari averi la nivel mondial.

Cel mai bine poziționat român din clasament este Ion Stoica, cofondator al companiei americane Databricks și profesor universitar în Statele Unite, cu o avere estimată la 5 miliarde de dolari. Acesta ocupă locul 852 la nivel mondial.

Aceeași poziție este împărțită cu Matei Zaharia, un alt antrerenor român din domeniul tehnologiei și profesor universitar, implicat în dezvoltarea uneia dintre cele mai valoroase companii globale specializate în platforme de date și inteligență artificială.

Databricks a atras anul trecut finanțări de peste 4 miliarde de dolari într-o nouă rundă de investiții, compania fiind evaluată la aproximativ 134 de miliarde de dolari.

Prezența lui Ion Stoica și a lui Matei Zaharia în clasamentul Forbes este considerată un semnal puternic privind ascensiunea antreprenorilor români în ecosistemul global de tehnologie și inteligență artificială.

În clasamentul Forbes apare și omul de afaceri Ion Țiriac, cu o avere estimată la 2,4 miliarde de dolari. Acesta ocupă locul 1.755 la nivel global.

Principalele domenii în care activează grupul său de companii sunt sectorul financiar, asigurările, industria auto, imobiliarele și sportul. Ion Țiriac rămâne una dintre cele mai influente figuri din mediul de afaceri românesc, cu investiții dezvoltate atât în România, cât și în afara țării.

Frații Dragoș Pavăl și Adrian Pavăl, fondatorii Dedeman, se regăsesc de asemenea în topul miliardarilor.

Dragoș Pavăl ocupă poziția 1.913, cu o avere estimată la 2,2 miliarde de dolari, în timp ce Adrian Pavăl se află pe locul 2.600, cu aproximativ 1,5 miliarde de dolari.

Dedeman este considerat unul dintre cele mai puternice branduri românești.

Potrivit raportului Brand Finance România 2025, valoarea brandului este estimată la 494 de milioane de euro, fiind cel mai valoros brand deținut integral de acționari români.

Clasamentul românilor incluși în top este completat de Daniel Dines, fondatorul UiPath, care ocupă poziția 2.858, cu o avere estimată la 1,3 miliarde de dolari.

UiPath este prima companie fondată în România care a atins statutul de unicorn în martie 2018, fiind evaluată la peste un miliard de dolari înainte de listarea la bursă. Totodată, compania rămâne singura firmă pornită din România care a ajuns să fie listată pe Bursa de la New York, în aprilie 2021.

Averile românilor incluși în clasamentul Forbes provin din domenii variate, de la tehnologie și software până la retail, investiții și servicii financiare. Evoluția acestora reflectă integrarea tot mai puternică a antreprenorilor români în economia internațională și dezvoltarea unor afaceri competitive la nivel global.

Tot mai multe companii cu fondatori români reușesc să atragă investiții de miliarde de dolari, să se extindă pe piețe externe și să concureze direct cu mari jucători internaționali, în special în sectorul tehnologic și al inteligenței artificiale.