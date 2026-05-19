Piețele bursiere europene au reușit să recupereze pierderile înregistrate la începutul ședinței de tranzacționare și au închis ziua de luni în creștere. Această evoluție pozitivă vine în contextul în care investitorii au reacționat rapid la noile tensiuni geopolitice apărute între Statele Unite ale Americii și Iran. Aceste fricțiuni diplomatice și militare au împins din nou în sus prețurile pe piața internațională de petrol și au determinat o creștere vizibilă a randamentelor obligațiunilor de stat, conform informațiilor transmise de CNBC.

În acest cadru financiar marcat de incertitudine, indicele paneuropean Stoxx 600 a înregistrat un avans de 0,54%. În același timp, principalele burse din regiune, inclusiv cele de la Londra, Frankfurt și Paris, au terminat ședința de tranzacționare în teritoriu pozitiv. Companiile din sectorul energetic s-au numărat printre cele mai performante de pe piață, evoluția lor solidă fiind susținută direct de scumpirea accelerată pe care o traversează activele de petrol. În ansamblu, majoritatea sectoarelor economice europene au înregistrat creșteri, reușind să compenseze temerile inițiale ale investitorilor.

Piețele financiare de pe continentul european au ales să ignore evoluțiile negative raportate anterior în Asia. Schimbările de dinamică au survenit după ce președintele american Donald Trump a lansat un nou avertisment sever la adresa autorităților de la Teheran. Într-un mesaj publicat pe platforma socială Truth Social, liderul de la Casa Albă a cerut regimului din Iran să se miște rapid pentru a accepta condițiile stricte ale unui acord de pace. Trump a avertizat în mod explicit că nu va mai rămâne nimic de salvat dacă această situație tensionată nu este rezolvată într-un timp extrem de scurt.

Aceste declarații ferme au alimentat imediat temerile comunității internaționale cu privire la o posibilă escaladare militară a conflictului regional. Riscurile sunt cu atât mai mari cu cât negocierile diplomatice oficiale dintre Washington și Teheran par să fie complet blocate în acest moment. Ca reacție directă, cotațiile de petrol au continuat să crească pe piețele internaționale. Petrolul de referință Brent a depășit pragul psihologic de 110 dolari pe baril, în timp ce cotația pentru țițeiul West Texas Intermediate (WTI) s-a apropiat vertiginos de nivelul de 107 dolari pe baril.

Scumpirea generalizată a resurselor de energie a menținut o presiune uriașă asupra piețelor globale de obligațiuni. Din acest motiv, randamentele titlurilor de stat emise de guvernele american, britanic și german au rămas fixate la niveluri extrem de ridicate. De exemplu, randamentul obligațiunilor guvernamentale americane cu scadență la 10 ani s-a menținut în jurul valorii de 4,6%, o cifră care se situează foarte aproape de cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele 15 luni.

În centrul atenției operatorilor economici și a marilor investitori se află în prezent reuniunea miniștrilor de finanțe și a guvernatorilor băncilor centrale din statele membre G7, eveniment care începe la Paris. Discuțiile la nivel înalt sunt stimulate de îngrijorările globale legate de creșterea inflației și de costurile tot mai mari ale energiei electrice și ale combustibililor.

Pe fondul acestor turbulențe, au existat și companii aeriene care au raportat rezultate financiare excepționale. Printre societățile cu cele mai bune evoluții la bursă s-a numărat Ryanair.

Acțiunile operatorului aerian low-cost au urcat cu aproximativ 5% după ce compania a raportat un profit anual substanțial, în valoare de 2,3 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere de 40% față de perioada anterioară.

Directorul financiar al Ryanair, Neil Sorahan, a explicat dinamica din spatele acestor rezultate și a precizat că firma pe care o reprezintă a reușit să își asigure, prin contracte speciale de hedging, nu mai puțin de 80% din necesarul total de combustibil pentru următorul sezon de vară.

Oficialul a adăugat că managementul operatorului aerian a luat măsuri de precauție și se pregătește inclusiv pentru un potențial scenariu extrem, de tip „Armageddon”, în ceea ce privește evoluția viitoare pentru costurile de petrol.

Deși piețele de petrol la nivel mondial par să funcționeze în prezent într-o aparentă stare de stabilitate, experții din domeniu lansează avertismente dure. Analiștii independenți semnalează faptul că Europa s-ar putea confrunta cu penurii fizice reale de petrol până la sfârșitul acestei luni. Această criză de aprovizionare ar putea fi declanșată de viteza record cu care se epuizează rezervele globale de hidrocarburi.

Jeff Currie, președintele executiv al platformei de tranzacționare Abaxx Commodity Exchange, a explicat gravitatea situației actuale.

„Oricine lucrează efectiv în această industrie vă spune că situaţia este gravă”, a afirmat el pentru CNBC.

Acesta a afirmat că lipsurile acute de petrol ar putea să lovească statele europene în orice zi. În opinia sa, severitatea crizei actuale care afectează lanțurile logistice și de aprovizionare nu este încă reflectată corect nici în prețurile actuale de tranzacționare pentru petrol și nici în declarațiile publice optimiste emise de oficialii guvernamentali.

Președintele executiv al Abaxx a subliniat că orice persoană care își desfășoară activitatea profesională în mod direct în această industrie specializată poate confirma că situația reală este extrem de gravă. Potrivit argumentelor aduse de Currie, problema principală cu care se confruntă economia mondială nu este reprezentată doar de nivelul nominal ridicat pe care îl are prețul de petrol, ci mai degrabă de disponibilitatea fizică și efectivă a resurselor pe piață.

Analiștii anticipează că cererea globală de combustibili va înregistra o creștere deosebit de puternică în următoarele săptămâni. Acest fenomen este strâns legat de apropierea sezonului estival de vacanțe și de sărbătorile naționale programate în Statele Unite și în Marea Britanie, elemente care vor amplifica presiunea pe piețele de petrol. De altfel, Agenția Internațională a Energiei a atras deja atenția asupra faptului că stocurile mondiale de petrol se reduc într-un ritm istoric.

Această perspectivă este susținută și de specialiștii băncii Société Générale. Aceștia afirmă că sectorul de petrol operează doar sub o mască de stabilitate, în timp ce sistemul real de transport și distribuție este extrem de tensionat. Conform evaluărilor tehnice realizate de bancă, doar o mică parte din stocurile strategice globale poate fi utilizată în mod real fără a genera probleme operaționale majore în rafinării.

Fluxurile comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă vitală prin care tranzitează aproximativ o cincime din totalul de petrol și gaze naturale al lumii, rămân grav afectate în urma conflictului izbucnit între SUA și Iran la data de 28 februarie.

Analiștii de la Société Générale estimează că, în eventualitatea în care această strâmtoare strategică s-ar redeschide complet la începutul lunii iunie, reluarea efectivă a livrărilor normale de petrol ar necesita o perioadă de cel puțin 52 de zile. Acest interval este dictat de timpul logistic necesar pentru încărcarea navelor, transportul efectiv de petrol, descărcarea în porturi, procesul de rafinare și distribuția secundară.

O asemenea întârziere ar însemna că milioane de barili de petrol ar rămâne indisponibili în fiecare zi, grăbind golirea depozitelor. Într-un scenariu mult mai pesimist, în care redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar fi amânată până la finele lunii iunie, presiunea pe piețele de petrol ar deveni mult mai profundă și de lungă durată, iar o normalizare a fluxurilor nu ar putea fi realizată înainte de luna septembrie.

Blocarea pe termen lung a traficului maritim prin Ormuz ar putea propulsa prețul mediu pentru petrol către pragul de 150 de dolari pe baril și ar menține întreaga piață într-o stare de tensiune cronică până în anul 2027. Luni, cotațiile pentru petrol au continuat să crească pe fondul blocajului diplomatic, barilul de petrol Brent ajungând la 110,7 dolari, iar cel de petrol WTI depășind 106,8 dolari.

Randamentele obligațiunilor de stat emise de Trezoreria SUA cu scadență la 10 ani au urcat la începutul săptămânii la cel mai ridicat nivel din ultimele 15 luni. În paralel, randamentele titlurilor de stat japoneze cu maturitate la 30 de ani au atins un maxim istoric absolut. Toate aceste mișcări masive de capital sunt alimentate direct de temerile globale legate de inflație, de scumpirea constantă pe care o înregistrează piața de petrol și de agravarea tensiunilor armate din Orientul Mijlociu.

Deși randamentul obligațiunilor americane de referință s-a stabilizat ulterior în jurul valorii de 4,6%, îngrijorările persistă. Titlurile americane la 30 de ani, care sunt mult mai sensibile la riscurile politice și fiscale pe termen lung, s-au menținut aproape de pragul de 5,13%, o valoare vecină cu maximul ultimului an. Această tendință de creștere a costurilor de împrumut guvernamental este exacerbată de faptul că prețul pentru petrol rămâne blocat la niveluri prohibitive, punând presiune pe costurile de producție.

În plus, cele mai recente date statistice publicate în Statele Unite arată că presiunile inflaționiste au început să fie transferate direct către consumatorii finali. În acest context tensionat, oficialii G7 și reprezentanții băncilor centrale s-au reunit la Paris pentru a analiza datoriile publice mari și riscurile de recesiune.

Întrebată în mod direct despre volatilitatea extremă manifestată pe piața obligațiunilor de stat, Christine Lagarde, președintele Băncii Centrale Europene, a subliniat că este în permanență îngrijorată de aceste evoluții.

„Întotdeauna sunt îngrijorată, aceasta este meseria mea”, a afirmat Lagarde.

Această problemă nu este limitată doar la spațiul american. În Germania, randamentul titlurilor de stat pe 10 ani a atins cel mai ridicat nivel din mai 2011, iar în Japonia costurile de împrumut au doborât recorduri vechi de aproape trei decenii.

De asemenea, în Marea Britanie, randamentele obligațiunilor guvernamentale au înregistrat salturi mari, evoluție influențată negativ și de incertitudinile politice care planează asupra viitorului cabinetului condus de premierul Keir Starmer. Experții financiari avertizează că marile bănci centrale ale lumii se găsesc prinse într-o capcană economică extrem de dificilă. Ele sunt obligate să majoreze dobânzile pentru a stopa inflația generată de criza de petrol, însă această măsură riscă să sufoce definitiv creșterea economică globală.

Will Hobbs, director de investiții în cadrul societății Brooks Macdonald, a oferit o perspectivă realistă asupra acestei crize. El a explicat că fenomenul inflaționist va deveni o problemă extrem de complicată și de frustrantă, atât pentru instituțiile de emisiune monetară, cât și pentru investitorii activi de pe piața obligațiunilor.

„Inflaţia va deveni o problemă dificilă şi frustrantă pentru băncile centrale şi pentru investitorii de pe piaţa obligaţiunilor”, a punctat Hobbs.

Între timp, pe parcursul zilei de luni, cotațiile internaționale de petrol nu au dat semne de retragere. Petrolul Brent s-a tranzacționat în continuare în jurul valorii de 111 dolari pe baril, iar petrolul american WTI a rămas stabilizat în vecinătatea pragului de 107 dolari pe baril, menținând piețele în alertă.