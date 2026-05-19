Cu ce ar trebui înlocuite centralele termice actuale și mașinile cu motor pe benzină sau motorină? Cu pompe de căldură și mașini electrice, indică un nou raport. Conform acestei noi analize, electrificarea este „cel mai puternic instrument” de protejare a europenilor împotriva șocurilor energetice provocate de combustibilii fosili.

Conform unui nou raport, trecerea la sisteme ecologice de încălzire și la transportul electric poate reduce facturile la energie ale gospodăriilor din UE cu mii de euro în fiecare an, chiar înainte de a lua în calcul șocurile provocate de combustibilii fosili.

Analiza realizată de think tank-ul danez CONCITO a constatat că investiția în pompe de căldură și vehicule electrice poate genera, singură, economii echivalente cu aproape doi ani de încălzire gratuită pentru o gospodărie medie din UE. Experții spun că aceste economii ar putea fi și mai mari dacă guvernele naționale ar ajusta taxele pe energie și dacă energia electrică ar fi utilizată în afara orelor de vârf.

Cercetătorii au analizat cinci state membre ale UE și au constatat că economiile la facturile de energie variază semnificativ în funcție de prețurile locale ale energiei și de cererea de energie a gospodăriilor. Cu toate acestea, economiile au fost „substanțiale peste tot”, media UE ajungând la 2.200 de euro pe an, potrivit Euronews.com.

Raportul a constatat că gospodăriile germane ar putea economisi cel puțin 1.950 de euro anual trecând la o pompă de căldură și un vehicul electric, ceea ce echivalează aproximativ cu un an de încălzire gratuită a locuinței.

În Spania, această sumă a crescut la economii anuale de 2.000 de euro, echivalentul a 22 de luni de energie electrică gratuită.

Dintre cele cinci țări incluse în eșantion, Franța a ieșit în frunte, gospodăriile putând economisi suma impresionantă de 3.070 de euro pe an prin această schimbare.

În cazul Poloniei și al Italiei, economiile anuale au fost de 1.870 de euro, respectiv 1.780 de euro.

CONCITO precizează că aceste estimări se bazează pe datele Eurostat din perioada anterioară războiului cu Iranul, care a dus la o creștere vertiginoasă a prețurilor la petrol și gaze.

„Prin urmare, estimările pot fi considerate relativ prudente. Recentele creșteri ale prețurilor la combustibilii fosili nu fac decât să consolideze argumentele economice în favoarea electrificării și imperativul politic de a proteja consumatorii împotriva șocurilor de preț” , se arată în raport.

Conflictul dintre SUA și Israel din Orientul Mijlociu a declanșat un boom al energiilor regenerabile în întreaga Europă, susținând energia curată produsă la nivel local.

Vânzările de pompe de căldură în Marea Britanie au crescut cu peste 50% în primele trei săptămâni ale lunii martie, comparativ cu aceeași perioadă a lunii precedente, potrivit companiei energetice Octopus Energy. Acest lucru coincide cu închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai vitale rute de transport al combustibililor fosili din lume, care transportă de obicei aproximativ o cincime din rezervele globale de petrol.

Vânzările de pompe de căldură rezidențiale au crescut cu 25% în primul trimestru al anului 2026 în Franța, Germania și Polonia, în medie, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În Germania, pompele de căldură au depășit vânzările cazanelor tradiționale pe gaz, în ciuda faptului că țara a dat recent înapoi în ceea ce privește legea privind încălzirea ecologică.

Mai mulți comercianți cu amănuntul de mașini, inclusiv piețele de mașini second-hand, au înregistrat, de asemenea, o creștere a interesului pentru vehiculele electrice în ultimele luni. Printre aceștia se numără și Olx, cu sediul în Amsterdam, care afirmă că solicitările clienților pentru vehicule electrice au crescut pe piețele sale din Franța, România, Portugalia și Polonia, creșterea „accelerându-se constant de la o săptămână la alta pe toate piețele”.

„Creșterile de preț ale combustibililor fosili pe care le vedem astăzi nu sunt o întâmplare, ci sunt consecința previzibilă a dependenței continue a Europei de petrol și gaze – din care aproximativ 90% sunt importate. Această analiză arată că instrumentele pentru a proteja familiile europene există deja. Ceea ce este necesar acum este voința politică de a elimina barierele care stau în cale”, spune Jens Mattias Clausen de la CONCITO.

Costurile inițiale rămân unul dintre cele mai mari obstacole pentru multe gospodării care doresc să-și electrifice sistemul de încălzire și mijloacele de transport.

Raportul arată că subvențiile specifice în valoare de 4.500 de euro ar reduce perioada de amortizare a unei pompe de căldură la cinci ani pentru o gospodărie medie din UE. Multe țări, precum Regatul Unit, oferă subvenții suplimentare gospodăriilor cu venituri reduse pentru a ajuta familiile să suporte costurile de instalare.

Prețul vehiculelor electrice este, de asemenea, în scădere, ajungând la paritatea de preț cu vehiculele pe benzină în multe țări. Luna trecută, cea mai mare piață auto din Regatul Unit, Autotrader, a raportat că, pentru prima dată, vehiculele electrice noi sunt, în medie, mai ieftine decât modelele pe benzină.

Potrivit Octopus Electric Vehicles, multe vehicule electrice costă acum la fel sau chiar mai puțin pentru leasing decât echivalentul lor pe benzină.

Multe țări din UE oferă, de asemenea, stimulente pentru achiziționarea de mașini electrice și instalarea infrastructurii de încărcare.