Noua lege schimbă complet direcția adoptată anterior de autoritățile germane și vine cu vești importante pentru milioane de proprietari și chiriași. Centralele pe gaz și păcură vor putea fi instalate în continuare, inclusiv în următorii ani, iar obligația controversată privind utilizarea energiei regenerabile este eliminată.

Decizia este privită diferit de societatea germană. Proprietarii care se temeau că vor fi obligați să investească zeci de mii de euro în pompe de căldură sau alte sisteme moderne spun că noua lege le oferă mai multă libertate și timp pentru adaptare. În schimb, organizațiile de mediu și o parte dintre experți avertizează că relaxarea regulilor ar putea duce la facturi mai mari pe termen lung și la încetinirea obiectivelor climatice asumate de Germania.

Fosta lege privind încălzirea clădirilor a fost una dintre cele mai contestate măsuri din ultimii ani în Germania. Regulile anterioare prevedeau că noile sisteme de încălzire instalate în locuințe trebuie să funcționeze cu minimum 65% energie regenerabilă.

Măsura a provocat reacții extrem de dure, mai ales în rândul proprietarilor de case vechi, care se temeau că vor fi obligați să renunțe la centralele pe gaz sau păcură și să suporte costuri uriașe pentru modernizare.

Criticii legii au susținut că tranziția a fost impusă prea rapid și fără suficiente soluții financiare pentru populație. În multe cazuri, instalarea unei pompe de căldură sau modernizarea completă a sistemului de încălzire putea costa între 20.000 și 50.000 de euro.

În acest context, noul guvern federal a decis să schimbe strategia și să elimine obligația privind pragul de 65% energie regenerabilă.

Potrivit noii legislații, proprietarii vor putea instala în continuare centrale pe gaz sau păcură, inclusiv după intrarea în vigoare a noilor reguli.

Executivul german susține că măsura oferă mai multă flexibilitate și „libertate de alegere” cetățenilor. Ministrul Economiei, Katherina Reiche, a explicat că noul sistem pune accent pe „mai puțină ideologie și mai mult pragmatism”.

Deși centralele clasice nu vor fi interzise, proprietarii nu vor putea evita complet noile reguli climatice.

Începând cu anul 2029, combustibilii utilizați pentru încălzire vor trebui să conțină o cotă minimă de componente ecologice. Este vorba despre biomethan, hidrogen „verde” sau alte variante considerate mai puțin poluante.

Inițial, procentul impus va fi de 10%, însă acesta va crește gradual până în anul 2040, prin ceea ce autoritățile germane numesc „bio-trepte”.

Practic, Germania încearcă să păstreze centralele clasice, dar să reducă treptat impactul lor asupra mediului prin obligarea furnizorilor și consumatorilor să folosească tot mai mult combustibil ecologic.

Totuși, specialiștii avertizează că această tranziție ar putea deveni foarte costisitoare. Biomethanul și alte variante „verzi” sunt mult mai scumpe decât gazul convențional, iar producția lor este încă limitată.

În paralel, taxele pe emisiile de CO₂ continuă să crească în Uniunea Europeană. Asta înseamnă că încălzirea pe bază de combustibili fosili ar putea deveni din ce în ce mai scumpă, chiar dacă centralele rămân legale.

Experții din domeniul energiei spun că mulți proprietari riscă să plătească facturi mai mari în următorii ani dacă aleg să rămână exclusiv pe gaz sau păcură.

Chiar dacă noua lege relaxează regulile, autoritățile germane nu renunță complet la strategia de electrificare a încălzirii.

Pompele de căldură continuă să fie considerate soluția principală pentru reducerea emisiilor și scăderea dependenței de combustibili fosili.

Guvernul federal a confirmat că subvențiile pentru instalarea pompelor de căldură vor continua și în următorii ani. În prezent, unele gospodării pot primi ajutoare financiare de până la 21.000 de euro pentru schimbarea sistemului de încălzire.

Cu toate acestea, nu este clar dacă nivelul actual al subvențiilor va fi păstrat după anul 2029.

Specialiștii avertizează că pompele de căldură rămân cea mai sigură soluție pe termen lung, în special pentru proprietarii care vor să evite creșterea taxelor climatice și scumpirea combustibililor fosili.

În plus, multe bănci și programe de finanțare din Germania favorizează deja locuințele eficiente energetic, iar acest lucru ar putea influența inclusiv valoarea proprietăților pe piața imobiliară.

Noua lege include și măsuri dedicate chiriașilor, categorie extrem de importantă în Germania, unde milioane de persoane locuiesc în apartamente închiriate.

Guvernul promite protecție împotriva „costurilor exagerate” generate de instalarea unor sisteme de încălzire considerate ineficiente sau prea scumpe.

Proprietarii vor avea dreptul să transfere o parte dintre costurile modernizării către chiriași, însă există limite privind majorarea chiriilor.

Cu toate acestea, organizațiile pentru protecția chiriașilor avertizează că problemele ar putea apărea în următorii ani. Dacă proprietarii aleg să păstreze centralele pe gaz sau păcură, costurile cu încălzirea ar putea crește puternic din cauza taxelor climatice și a scumpirii combustibililor.

Astfel, chiar dacă pe termen scurt chiriașii evită costurile uriașe ale modernizărilor, pe termen lung ei ar putea ajunge să plătească facturi lunare mai mari.

Pentru construcțiile noi, Germania nu renunță la obiectivele climatice ambițioase.

Începând cu anul 2030, toate locuințele nou construite trebuie să respecte standardul de „clădire cu emisii zero”.

Asta înseamnă că sistemele clasice pe gaz sau păcură vor fi foarte greu de utilizat în noile construcții, dacă nu funcționează integral cu combustibili ecologici.

Autoritățile vor să transforme treptat sectorul rezidențial într-unul aproape complet decarbonizat, iar noile reguli pentru casele noi reprezintă una dintre cele mai importante componente ale acestui plan.

Potrivit publicației BILD, guvernul german consideră că viitorul încălzirii va fi dominat de pompe de căldură, energie electrică regenerabilă și sisteme hibride.

Schimbarea legislației vine într-un context politic sensibil pentru Germania. În ultimii ani, costurile energiei, inflația și măsurile climatice au provocat nemulțumiri puternice în rândul populației.

Legea încălzirii a devenit unul dintre cele mai controversate proiecte politice din țară, fiind criticată inclusiv de mulți cetățeni care susțin protecția mediului, dar consideră că ritmul schimbărilor este prea rapid și prea costisitor.

Prin noile modificări, guvernul încearcă să reducă presiunea asupra proprietarilor și să evite o nouă explozie socială legată de costurile locuințelor și energiei.

Cu toate acestea, dezbaterea rămâne departe de a fi încheiată. Germania trebuie să găsească un echilibru între obiectivele climatice asumate la nivel european și realitatea economică resimțită de milioane de familii.