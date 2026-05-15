Nicuşor Dan a fost întrebat dacă viitorul acord include și colaborarea dintre cele două țări pentru fabricarea de drone, un subiect discutat de mai mult timp la nivel bilateral. Șeful statului a explicat că există două componente distincte, care se suprapun parțial, dar nu sunt identice.

Prima componentă vizează includerea unei linii de producție de drone în România în programul european SAFE. Potrivit președintelui, această parte a proiectului va beneficia de finanțare prin programul SAFE, iar documentele necesare urmează să fie semnate până la data de 31 mai, similar celorlalte proiecte incluse în program.

Cea de-a doua componentă privește un cadru general de cooperare între România și Ucraina în domeniul dronelor și al sistemelor antidrone. Nicușor Dan a precizat că discuțiile privind acest proiect mai amplu sunt într-o fază incipientă și că există deja un proces tehnic aflat în desfășurare.

Șeful statului a explicat că parteneriatul strategic dintre cele două state a început în luna martie, odată cu vizita președintelui ucrainean, iar în perioada următoare urmează să fie concretizat la nivel tehnic. Potrivit explicațiilor oferite de el, acordul ar urma să permită o colaborare mai flexibilă între România și Ucraina pe întreg spectrul tehnologiilor legate de drone și sisteme antidrone.

„Sunt cumva două chestiuni care se suprapun, dar nu sunt identice. Prima este includerea în programul SAFE a unei componente de producție de drone în România și aici va exista finanțare prin SAFE și lucrurile vor fi semnate ca toate celelalte până la 31 mai. Pe de altă parte este un cadru general unde discuția abia a început pentru fenomenul mai larg al dronelor, inclusiv antidrone. Și aici este un proces tehnic în curs pe care aș zice că într-un orizont de 2-3 luni o să-l finalizăm. Acest parteneriat care a început la nivel strategic în martie, când a fost președintele și care va fi concretizat tehnic în una, două, trei luni va permite o colaborare mult mai flexibilă pe tot spectrul dronelor”, a declarat Nicușor Dan.

Nicuşor Dan a vorbit și despre rolul României în contextul conflictului din Gaza, precizând că sprijinul acordat are mai multe componente, printre care cele umanitare, politice, comerciale și militare. Șeful statului a subliniat că România este implicată în mod activ în acțiuni umanitare, inclusiv în evacuarea copiilor bolnavi și transferul acestora către spitale europene pentru tratament.

El a menționat că există în continuare discuții privind extinderea acestor operațiuni umanitare și continuarea evacuărilor medicale pentru copiii afectați de conflict