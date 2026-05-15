Întrebat despre starea economiei după publicarea celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică, președintele a transmis un mesaj de încredere privind direcția economică a României.

Acesta a susținut că una dintre principalele ținte urmărite de autorități, respectiv reducerea deficitului, a fost atinsă prin măsuri fiscal-bugetare.

„Ce pot să spun este că o țină pe care noi toți am avut-o scăderea deficitului a fost atinsă, prin niște măsuri politico-fiscale. Că se putea face altfel, asta e o chestiuni pe care nu vreau să o inflamez. Pentru românii care se uită la noi: România are perspective economice bune”, a declarat Nicușor Dan.

Declarațiile vin într-un context complicat pentru economia României, după ce INS a raportat încetinirea economiei și revenirea inflației la două cifre.

Președintele a fost întrebat și despre contestarea programului SAFE la Curtea Constituțională a României.

Nicușor Dan a încercat să transmită că procesul de semnare a contractelor și implementarea programului nu sunt puse în pericol de actualul conflict politic și juridic.

Șeful statului a explicat că autoritățile au deja variante de rezervă și că există suficient timp pentru eventuale corecții legislative.

În paralel, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a declarat că o eventuală decizie de neconstituționalitate ar reprezenta doar o problemă tehnică și nu ar bloca efectiv contractele.

Controversa a apărut după ce Senatul, la inițiativa PSD, a sesizat Curtea Constituțională privind un posibil conflict juridic între Guvern și Parlament.

Sesizarea a fost inițiată de senatorul Daniel Zamfir, care a acuzat Executivul condus de Ilie Bolojan că ar fi modificat nelegal actul normativ prin introducerea unor puncte suplimentare.

Guvernul respinge însă acuzațiile și susține că există soluții tehnice pentru continuarea programului.

Întrebat dacă o eventuală renominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier ar reprezenta un experiment politic, președintele a evitat un răspuns direct.

Acesta a transmis însă că nu își dorește instalarea unui Executiv care să provoace o nouă criză politică.

„Nu o să dau răspunsul particular, ci o să dau doar răspunsul general, şi un răspuns general este că nu aş vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a comentat și scenariul refacerii unei majorități între PSD și PNL fără USR, variantă evocată de liderul PSD Sorin Grindeanu.

„Haideţi să ascultăm toate partidele, cu condiţionările fiecăruia dintre ele”, a spus președintele.

Acesta a insistat că problema esențială rămâne identificarea unei majorități parlamentare stabile.

Președintele a confirmat că luni vor avea loc consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea viitorului premier.

Totuși, Nicușor Dan a precizat că nu va exista o decizie imediată după întâlniri.

„O să avem discuţii luni, conform Constituţiei. Probabil că o să avem marţi sau miercuri de asemenea discuţii cu ceilalţi oameni din Parlament care nu sunt reprezentanţi actualmente de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va fi un anunţ luni seara”, a declarat președintele.

Șeful statului a subliniat că principala întrebare adresată partidelor va fi legată de majoritatea parlamentară pe care o pot construi.

„Lucrul cel mai important şi solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări este, primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Şi fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun, asta este întrebarea esenţială. De acolo o să începe discuţia”, a afirmat Nicușor Dan.

În cadrul conferinței de presă, președintele a abordat și relația României cu Israel, în contextul criticilor și acuzațiilor internaționale legate de conflictul din Gaza.

Nicușor Dan a afirmat că România încearcă să păstreze un echilibru între obligațiile morale și parteneriatele strategice.

Acesta a amintit că România a acordat sprijin umanitar civililor din Gaza, inclusiv prin transferul unor copii răniți către spitale românești.

În același timp, șeful statului a precizat că acordurile comerciale și proiectele aflate deja în derulare cu Israelul vor continua.

Declarațiile vin într-un moment în care tema relațiilor diplomatice și economice cu Israelul generează dezbateri tot mai intense la nivel internațional.