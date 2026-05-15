Potrivit informațiilor transmise de Nicuşor Dan, consultările oficiale cu partidele vor avea loc luni, conform prevederilor constituționale, iar ulterior sunt programate discuții suplimentare marți sau miercuri și cu alți membri ai Parlamentului care nu sunt reprezentați de formațiunile politice parlamentare.

Nicușor Dan a subliniat că procesul este abia la început și că toate aceste discuții fac parte din etapa de formare a unei majorități guvernamentale.

Șeful statului a precizat că elementul esențial al consultărilor va fi identificarea majorității parlamentare, aceasta fiind prima întrebare pe care o va adresa tuturor partidelor participante la discuții.

El a explicat că această clarificare este necesară indiferent de tipul de guvern care ar putea fi format, fie că este vorba despre un guvern complet, unul minoritar sau unul tehnocrat.

„O să avem discuţii luni, conform Constituţiei. Probabil că o să avem marţi sau miercuri de asemenea discuţii cu ceilalţi oameni din Parlament care nu sunt reprezentanţi actualmente de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunţ luni seara sau marţi, dimineaţa”, a spus el la finalul vizitei la BSDA 2026.

De asemenea, șeful statului a insistat că fiecare partid va trebui să prezinte explicit care este majoritatea pe care o propune în Parlament, iar această condiție va sta la baza tuturor discuțiilor privind viitoarea formulă guvernamentală. După clarificarea acestor aspecte va începe, în mod concret, procesul de negociere politică pentru desemnarea premierului.

„Lucrul cel mai important şi solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări este, primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Şi fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun, asta este întrebarea esenţială. De acolo o să începe discuţia”, a mai spus şeful statului.

De asemenea, șeful statului a spus și că nu îl va numi din nou pe Ilie Bolojan în funcția de premier, deși liberalii au propus o variantă în care acesta ar putea fi desemnat pentru a evita declanșarea unor alegeri anticipate.

„Nu să dau răspunsuri particulare, ci numai generale. Un răspuns general este că nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză. Haideți să ascultăm toate partidele cu condiționările fiecăruia dintre ele și întrebarea fundamentală este care să fie majoritatea. Care este majoritatea parlamentară care susține acest guvern, e o întrebare dificilă, dar e responsabilitatea ficăruia dintre partide să răspundă la ea”, a spus Nicușor Dan.

Nicuşor Dan a mai afirmat că stabilirea unei coaliții presupune un acord formal privind reprezentarea proporțională în guvern, inclusiv în ceea ce privește funcțiile din prefecturi și secretari de stat. Totodată, el a subliniat că formarea unui astfel de acord este necesară pentru ca viitorul guvern să poată funcționa pe baza susținerii politice reale, în lipsa căreia ar putea apărea blocaje și conflicte instituționale.

„Când spunem coaliție spunem acel protocol, cu reprezentare proporțională în Guvern, cu acord pe prefeți, secretari de stat. Nu spun că ajungem acolo. E însă responsabilitatea noastră, ca la sfârșit, ca acest Guvern să fie susținut pe chestiuni de politică publică. Altfel, intrăm în conflict”, a completat el.

Nicuşor Dan nu a exclus nici posibilitatea ca Sorin Grindeanu să fie desemnat premier, în situația în care Partidul Social Democrat ar reuși să formeze o majoritate parlamentară și ar veni cu această propunere. Totuși, șeful statului a lăsat să se înțeleagă că un asemenea scenariu este puțin probabil în acest moment.

„E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu prea pare probabilă. Chestiunea fundamentală este majoritatea parlamentară. Și pentru majoritatea parlamentară fiecare dintre partide are niște condiții”, a declarat acesta.

Nicuşor Dan a mai precizat că există mai multe „scenarii tehnice” luate în calcul pentru formarea noului executiv, însă a evitat să ofere detalii suplimentare în această etapă a negocierilor politice.